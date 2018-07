L’estate del cambiamento

Righe - quadretti vichy e Sangallo : il look delL’estate è bon ton : La semplicità, per me, batte sempre tutto. Basta veramente poco per essere eleganti e molto spesso non serve nemmeno spendere una follia. Con l’aggiunta di una fantasia, di un tessuto prezioso e di tanto bianco mescolato a note di colore si possono creare degli outfit delicati ed eleganti, perfetti per l’estate. Solo una breve premessa: queste stesse fantasie possono essere indossare sia in chiave bon ton che in chiave super rock, chiaramente ...

Vincitore Wind Summer Festival 2018/ La sorpresa delL’estate : Riki pronto a fare il bis? : Vincitore Wind Summer Festival 2018: quale sarà la canzone dell'estate? Potrebbero trionfare a settembre a Milano Loredana Berté con i Boomdabash, Thegiornalisti e Irama.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Ragazze in bikini e piscina da favola : il balletto delL’estate di Gianluca Vacchi è servito [VIDEO] : Gianluca Vacchi si scatena nell’ennesimo balletto dell’estate, il deejay italiano balla a bordo di una magnifica piscina in cui sono presenti donne audaci Il balletto dell’estate di Gianluca Vacchi arriva puntuale come il caldo ad agosto. Il deejay italiano si trova in vacanza e non manca all’appuntamento con i social, che delizia con il suo scatenato movimento di bacino. A bordo di una stupenda piscina a sfioro, ...

Camicia in lino : 8 modelli per L’estate : C’è chi la indossa anche per andare in spiaggia per quell’aria tanto chic che riesce a regalare, soprattutto nelle varianti bianco candido e azzurro. La Camicia in lino è uno di quei capi che non manca mai nel guardaroba maschile durante i mesi più caldi. Fresca, leggera e traspirante, è l’ideale anche per l’ufficio (vedi i modelli di Xacus, Harford e Vilebrequin) – se patite tanto il caldo sceglietela a maniche corte e sfoggiatela sotto una ...

MTV Summer Hits : è tempo di scegliere la canzone delL’estate 2018! : One Kiss di Dua Lipa e Calvin Harris è il pezzo più votato! The post MTV Summer Hits: è tempo di scegliere la canzone dell’estate 2018! appeared first on News Mtv Italia.

Stadio della Roma - l’iter tecnico procede : dopo L’estate la proposta di variante urbanistica. Vero ostacolo resta la politica : l’iter tecnico in Campidoglio sullo Stadio dell’As Roma sta andando regolarmente avanti, tanto che subito “dopo l’estate” gli uffici concluderanno l’esame delle controdeduzioni e saranno pronti con la proposta di variante urbanistica da portare in Assemblea Capitolina. Il Vero ostacolo resta la prudenza della parte politica – in primis dei consiglieri M5S – a procedere con qualsiasi atto prima di essersi assicurati che le indagini sul “sistema ...

T’mmagini - se fosse sempre… Dominika! Cibulkova regina delL’estate : curve mozzafiato sullo yacht [GALLERY] : Dominika Cibulkova regina dell’estate! La tennista slovacca conquista tutti: le foto hot in bikini postate su Instagram fanno il pieno di like Dominika Cibulkova è la regina dell’estate. La bella tennista slovacca ha messo in mostra tutte le sue qualità ‘extra-sportive’ con delle foto sexy che hanno subito conquistato i fan. Dopo Wimbledon, Cibulkova si è concessa una vacanza a bordo di uno yacht con gli amici e il fidanzato, postando di ...

Kiss Cam - il gioco hot delL’estate : Bobo Vieri scatenato [VIDEO] : E’ un’estate sempre più bollente, il particolar modo nelle ultime ore Bobo Vieri ha lanciato la Kiss Cam. L’ex calciatore è sempre più scatenato, in occasione del torneo organizzato proprio da Bobo è stato lanciato il nuovo tormentone dell’estate. Tutti i protagonisti impegnati a baciarsi in acqua, una serie di sequenze sexy che hanno scatenato la reazione dei fan. Ed adesso tutti pronti ad ‘imitare’ ...

Scrub per L’estate amici della pelle (e del pianeta) : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 25 lugli0 La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo, può arrivare a pesare 10 chili e assorbe fino al 60% di ciò che le viene spalmato sopra. È per questo che sempre più aziende cosmetiche hanno deciso di bandire dai loro prodotti solfati e perturbatori endocrini, sostanze che interferiscono con la funzionalità ormonale. Eppure, lo sanno bene gli ...

“Guarda quei due sul materassino”. L’estate dei porcelli - ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...

Elisabetta Gregoraci/ Grande Fratello Vip sì o no? Prima dell’autunno si gode L’estate in Sardegna : Elisabetta Gregoraci parla del suo futuro lavorativo: sul Grande Fratello Vip deciderà da sola, ma per lei ci sono tante offerte lavorative. Autunno impegnato per la showgirl?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:15:00 GMT)

La bevanda delL’estate a New York è l’Aperol Spritz : Lo scrive il New York Times, i dati lo confermano, ed è merito di una strategia di marketing che ha funzionato The post La bevanda dell’estate a New York è l’Aperol Spritz appeared first on Il Post.

Look da spiaggia : tutte le tendenze beach delL’estate 2018 : E’ tempo di viaggi. Qualcuno è già in vacanza, qualcun altro è prossimo alla partenza. Ma cosa mettere in valigia questa estate? Quando si va in spiaggia si vuole stare comodi e freschi, ma questo non...

Le Deva/ Video - portano “L’estate tutto l'anno” in piazza del Popolo (Wind Summer Festival 2018) : Le Deva salgono sul palco del Wind Summer Festival con L’estate tutto l’anno. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5 con il terzo appuntamento condotto da Ilary Blasi.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:28:00 GMT)