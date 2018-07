Leonardo : firma contratto da 150 mln aeroporto Zurigo : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – L’aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili al mondo grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro. Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello ...

Ecco la Scuola di volo per i futuri piloti di caccia. La firma tra Vecciarelli - Aeronautica - e Profumo - Leonardo - : Se la Forza armata "è riconosciuta in tutto il mondo per l'expertise nelle capacità di addestramento", l'azienda di piazza Monte Grappa "è la principale realtà italiana del settore, uno dei maggiori ...

Leonardo firma lettera di intenti con la polacca PGZ : Teleborsa, - Leonardo si muove in territorio positivo a Piazza Affari . Il gruppo mostra un rialzo dello 0,69% in controtrend rispetto al FTSE MIB che scivola dell'1,55%. Il Gruppo aerospaziale e la ...

Leonardo : firma lettera intenti con polacca Pgz per nuovo elicottero Aw249 (2) : (AdnKronos) – Jakub Skiba, amministratore delegato di PGZ, ha dichiarato: “L’accordo di oggi apre nuove opportunità per le aziende del gruppo PGZ nel settore aeronautico. La cooperazione con l’industria italiana nello sviluppo congiunto di soluzioni per le nostre Forze Armate per il programma “Kruk” ci consentirà di espandere le nostre capacità e coinvolgere le nostre aziende – in stretta ...

Leonardo : firma lettera intenti con polacca Pgz per nuovo elicottero Aw249 (3) : (AdnKronos) – Leonardo e PGZ possono vantare diverse occasioni di dialogo in materia di cooperazione industriale per la difesa e la sicurezza, con diversi accordi firmati nel 2016, 2017 e 2018. L’obiettivo di questi accordi è rafforzare la cooperazione tra il Gruppo PGZ e Leonardo, in particolare in relazione agli elicotteri offerti da Leonardo al Ministero della Difesa polacco. Qualora Leonardo dovesse essere selezionata dal ...

Leonardo : firma lettera intenti con polacca Pgz per nuovo elicottero Aw249 : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Leonardo e l’azienda polacca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) hanno firmato una lettera di intenti (LoI ‘ Letter of Intent) per collaborare insieme sul programma Aw249, l’unico nuovo elicottero da combattimento attualmente in sviluppo a livello internazionale, con l’obiettivo di soddisfare uno specifico requisito dell’Esercito polacco. Con questo accordo, Leonardo e Pgz potranno ...