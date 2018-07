Leonardo : accordo con Polimi per elicottero futuro : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – L’elicottero sarà un mezzo di trasporto sempre più confortevole, ma non solo. Abbattendo il rumore e le vibrazioni all’interno della cabina si potranno ridurre il carico di lavoro del pilota, rendere più efficaci i compiti delle missioni di ricerca e soccorso e aumentare la qualità delle prestazioni sanitarie nelle eliambulanze. è sullo sviluppo di nuove tecnologie per l’elicottero del futuro ...

Accordo Leonardo-Polimi per tecnologie innovative per elicotteri : Roma, 27 lug., askanews, - L'elicottero sarà un mezzo di trasporto sempre più confortevole, ma non solo. Abbattendo il rumore e le vibrazioni all'interno della cabina si potranno ridurre il carico di ...

Milan - inizia l’era Elliott : il comunicato del club ed accordo con Leonardo : Milan, prende il via l’era Elliott, ecco il comunicato del club. “A seguito del cambio di proprietà della scorsa settimana, con l’assunzione del controllo del club da parte di Elliott, il Milan ha eletto oggi un nuovo Consiglio d’Amministrazione (il “Consiglio”) nel corso dell’assemblea degli azionisti tenutasi oggi a Milano e che segna l’inizio di una nuova era per il club. Il nuovo consiglio è ...

L'inizio di una nuova era per il Milan! Scaroni presidente - c'è l'accordo con Leonardo : il comunicato ufficiale del club : Tramite un comunicato ufficiale, il Milan rende noti i cambiamenti in vigore dopo il Cda di quest'oggi: Scaroni presidente e sovrintendente alla gestione del club ad interim, via Fassone. Ad un passo l'accordo con Leonardo

Milan - accordo con Leonardo per il suo ritorno : il brasiliano sarà responsabile dell'area tecnica : Il Milan del fondo Elliott riparte... dal passato. È infatti stato raggiunto un accordo pressoché definitivo tra Leonardo e il Milan per il ritorno del brasiliano in società. sarà il quarto ruolo che ...

Milan. Leonardo Bonucci saluta : raggiunto l’accordo con il Psg : Leonardo Bonucci raggiungerà Gigi Buffon al Psg. L’agente Alessandro Lucci ha già incontrato a Parigi i dirigenti dei transalpini. C’è anche

Leonardo : accordo con General Atomics - alleanza strategica per sensore Sage : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Leonardo e General Atomics Aeronautical Systems hanno firmato un accordo che prevede investimenti congiunti per integrare il Sage di Leonardo, sistema di sorveglianza per la protezione di velivoli, a bordo del sistema a pilotaggio remoto GA-ASI MQ-9B. Il Sage sarà integrato nella cellula del MQ-9B senza la necessità di pod esterni, verrà offerto come sistema off-the-shelf e incorporato nel velivolo come ...