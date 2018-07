Legionella | ricoverato a Catanzaro il 28° contagiato di Bresso

meteoweb.eu

: RT @qn_giorno: #Bresso, legionella nei rubinetti: tracce a casa di un ricoverato e in una fontana - romi_andrio : RT @qn_giorno: #Bresso, legionella nei rubinetti: tracce a casa di un ricoverato e in una fontana - OggiSud : Ricoverato a Catanzaro contagiato dalla legionella - Cosenza2punto0 : '28enne di Bresso ricoverato in ospedale a Catanzaro' -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Si trovava nel Catanzarese quando si quando si è sentito male il 28°dalla, batterio che ha scatenato un’epidemia nel comune di, alle porte di Milano. Secondo quanto appreso ha avuto una crisi respiratoria, ed è statod’urgenza all’ospedale Pugliese-Ciaccio di. Si pensa che il batterio fosse già in fase di incubazione prima dell’arrivo in Calabria. Al momento l’uomo si trova al policlinico universitario Mater Domini diper il trattamento clinico. Stando a quanto appreso ill’uomo ha 70 anni, è residente ada molti anni e si trovava in Calabria per le vacanze. Si conferma dunque la media di età alta per le persone che sono state colpite dal batterio della. L'articoloil 28°diMeteo Web.