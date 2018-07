Legionella | cosa è | sintomi | come si trasmette e cura

ideegreen

: @WTrumpy @sarcaustici @fattoquotidiano Sì dovrà stabilire cosa li accomuna: Se hanno frequentato uno stesso luogo (… - VicoloStretto66 : @WTrumpy @sarcaustici @fattoquotidiano Sì dovrà stabilire cosa li accomuna: Se hanno frequentato uno stesso luogo (… - DCarinci : #Legionella: cos'è e cosa fare. È un batterio di cui si conoscono più di 50 specie di cui la più pericolosa è la Le… - elisaorlando3 : Legionella cos'è: sintomi e cause -

(Di venerdì 27 luglio 2018) La, quando miete vittime, sale agli onori della cronaca, fa titolo,sta accadendo in questi giorni a Bresso, in Provincia di Milano,è già accaduto altre volte in questa e in altre zone. Poi ci si dimentica che esiste, ci si dimentica di prevenirla, ci si scorda deiper riconoscerla e, figuriamoci, di che natura è. Si tratta di un batterio che causa una infezione che è meglio conoscere, al di là delle vittime vicine o lontane che fa. (altro…)è,siIdee Green.