L' economia americana vola e Trump esulta | In corsa per la crescita maggiore degli

(Di venerdì 27 luglio 2018) L'Azienda America. Il pil del secondo trimestre schizza a +4,1%, il tasso didal 2014, superano i 20.400 miliardi di dollari di valore. Donaldcanta vittoria parlando di "svolta storica" grazie alle politiche dell'America First: "Siamo inper la cresciuta annualeultimi 13 anni", dicente il presidente americano che, in difficoltà su diversi fronti, vede nel buon andamento dell'il tema da cavalcare soprattutto in vista delle elezioni di medio termine.I am thrilled to announce that in the second quarter of this year, the U.S. Economy grew at the amazing rate of 4.1%! pic.twitter.com/xeAPwAAOXN — Donald J.(@realDonald) 27 luglio 2018"Con gli accordi commerciali che stanno arrivando cresceremo anche di più" aggiunge, prevedendo unaannuale "ben superiore al 3%" rispetto a una ...