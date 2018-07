L'economia americana vola e Trump esulta : "In corsa per la crescita maggiore degli ultimi 13 anni" : L'Azienda America vola. Il pil del secondo trimestre schizza a +4,1%, il tasso di crescita maggiore dal 2014, superano i 20.400 miliardi di dollari di valore. Donald Trump canta vittoria parlando di "svolta storica" grazie alle politiche dell'America First: "Siamo in corsa per la cresciuta annuale maggiore degli ultimi 13 anni", dice esultante il presidente americano che, in difficoltà su diversi fronti, vede nel buon andamento ...