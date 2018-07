Le Verità Nascoste | anticipazioni ultima puntata di venerdì 3 agosto 2018

Le Verità nascoste/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : Marcos finisce sotto accusa : Le verità nascoste, Anticipazioni del 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov sfrutta la sua pedina e sequestra Paula. Marcos riuscirà a salvarla?(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Le Verità Nascoste ultima puntata : anticipazioni del 3 agosto : Le verità nascoste ultima puntata anticipazioni – Il 3 agosto 2018 andrà in onda l’ultimo appuntamento su Canale 5 con la fiction spagnola. Siamo arrivati alla resa dei conti per quanto riguarda il mistero di Paula, mentre diverse situazioni saranno in bilico. La famiglia di Lidia infatti dovrà affrontare il funerale di Enrique, mentre Costa è sulle tracce di chi ha fatto del male alla fidanzata. Le anticipazioni de Le verità ...

Anticipazioni Le Verità Nascoste decima e ultima puntata : Fernando confessa il suo crimine : Giunge al termine la fiction Le verità nascoste. Il prossimo venerdì 3 agosto in prime time su Canale 5 andrà in onda la decima e ultima puntata di questa prima stagione che ha ottenuto degli ascolti non proprio esaltanti al massimo. In queste settimane di programmazione, infatti, la fiction ha intrattenuto una media di circa 1.6 milioni di spettatori nel prime time estivo della rete ammiraglia Mediaset fermandosi al 9% di share. La trama della ...

Il finale de Le Verità Nascoste metterà Fernando con le spalle al muro? Anticipazioni 3 agosto : Il finale de Le Verità Nascoste metterà davvero tutti d'accordo? Sembra proprio di no e mentre le puntate si moltiplicano e l'ultima puntata si avvicina sono molti coloro che pensano che alla fine non tutto finirà al suo posto e la chiave di tutto sarà ancora Fernando. Sappiamo che l'uomo c'entra con quello che è successo a Paula quella notte ma i dettagli non sono ancora venuti a galla ma tutto potrebbe cambiare nel finale de Le Verità ...

Le Verità Nascoste - il cerchio si stringe : anticipazioni puntata 27 luglio : Per un mistero che si svela un altro è pronto a prendere il suo posto. Il nono episodio de Le verità nascoste va in onda venerdì 20 luglio, a partire dalle 21.30 su Canale 5 Le verità nascoste, nona puntata venerdì 27 luglio: anticipazioni trama Il cerchio intorno a Eguía si stringe sempre di più. Il Gruppo 9 lo indica come capro espiatorio e per lui è sempre più difficile scrollarsi di dosso l’accusa dell’omicidio di Irina, ...

Le Verità Nascoste Anticipazioni : stasera - venerdì 27 luglio 2018 - la nona puntata : Nonostante sia Laguna che Costa credano al racconto dell'Ispettore sarà lui la pedina da sacrificare agli occhi dell'opinione pubblica.

Le Verità Nascoste nona puntata : trama e anticipazioni 27 luglio 2018 : LE Verità Nascoste nona puntata. Venerdì 27 luglio 2018 torna su Canale 5 la nuova fiction spagnola intitolata in originale La Verdad. Scopri trama e anticipazioni sul nono appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE PRIMA DI CONTINUARE LA LETTURA: Rimani aggiornato sulla fiction Le Verità Nascoste! Segui la nostra Fanpage di Facebook completamente dedicata alla serie vai alla pagina Le Verità Nascoste nona puntata: trama e ...

Ascolti TV | Venerdì 20 luglio 2018. Guerra tra poveri per Velvet (11.2%) e Le Verità Nascoste (9.6%). Il Meglio di IgT su TV8 al 4.1% - Rai4 al 3.7% : Velvet Collection - Megan Montaner Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.878.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.394.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Due casi per Helen Dorn ha interessato 813.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 826.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Le Verità Nascoste : anticipazioni nona puntata di venerdì 27 luglio 2018 : Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste nona puntata (27 luglio 2018) Il cerchio intorno a Eguía si stringe sempre di più. Il Gruppo 9 lo ...

Replica Le Verità Nascoste ottava puntata : fiction non disponibile su Mediaset Play : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Le verità nascoste che vediamo in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di questa prima serie che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti televisivi. Tuttavia coloro che ieri sera non erano davanti al televisore per seguire la puntata de Le verità nascoste rimarranno delusi nel sapere che la fiction non può essere recuperata ...

