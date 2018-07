Le vacanze del Pd e il ' torno subito' di Renzi

“Morto e feriti”. Inferno sull’autostrada delle vacanze nel primo weekend ‘caldo’ : Tragico schianto sull’autostrada A14 nel tratto di strada compreso tra Ancona Sud e Nord. Erano da poco passate le 6.45 quando, per cause ancora accertare, un auto con alla guida un 27enne di origine svizzera avrebbe tamponato tamponato una cisterna che trasportava latte e che a sua volta ha urtato il veicolo che precedeva. Il 27 è morto sul colpo. Mentre quatto sarebbero i feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Fano, i vigili ...

Estate - vacanze : per 300.000 cambio programma a causa del maltempo : Confturismo–Confcommercio, insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli, ha scattato la fotografia delle vacanze estive: si è rilevato che tra maggio e luglio circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza a causa del maltempo. Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sara’ di 847 euro pro capite e il mese dove si spendera’ di piu’ e’ agosto con una ...

Nuovo Tutor Vergilius sulle autostrade : valanga di multe in arrivo sull'esodo delle vacanze : Domani il debutto. Il Nuovo sistema Tutor per la società autostrade si accende giusto in tempo per uno dei fine settimana più caldi per l'esodo dei vacanzieri, con il bollino rosso...

F1 - GP Ungheria 2018 : ultimo atto prima delle vacanze - Vettel saprà rialzarsi dopo il disastro di Hockenheim? : In questo serratissimo Mondiale di Formula Uno 2018, non c’è un attimo di pausa. Le scuderie hanno dovuto immediatamente rifare armi e bagagli e trasferirsi da Hockenheim all’Hungaroring in vista dell’ultimo appuntamento prima della pausa agostana. Il Gran Premio di Ungheria non sempre regala battaglie epiche o emozioni a raffica, anche per colpa di un layout non propriamente spettacolare, ma in questa occasione racchiuderà in ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ vacanze da nababbi in Sardegna in attesa del viaggio di nozze : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: Vacanze da nababbi in Sardegna con il figlio Leone in attesa del matrimonio del 1° settembre, ma dove andranno in viaggio di nozze?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:01:00 GMT)

Fedez ha paura dell’aereo… privato! Le vacanze in Sardegna del rapper accanto a Chiara Ferragni e Leone [VIDEO] : Fedez e Chiara Ferragni volano in vacanza col jet privato, in Sardegna con la coppia c’è anche il piccolo Leone Fedez vola in Sardegna accanto alla sua amata famiglia. Con Chiara Ferragni e Leone al seguito, il rapper ha preso un jet privato e si è recato in Costa Smeralda, in cui si godrà un paio di giorni di relax. L’allegra ‘combriccola’ prende un aereo tutto per sè per andare in vacanza, ma le turbolenze non ...

A Buccinasco niente compiti per le vacanze. Il messaggio delle maestre : ''Per evitare inutili incubi'' : La scelta delle insegnanti di una terza elementare della scuola Primo maggio di Buccinasco sembra un miraggio, ma per il preside dell'Istituto: "Non è una scelta rara e dipende da come ha lavorato la singola classe"

COME TI ROVINO LE vacanze - ITALIA 1/ Info streaming del film con Ed Helms (oggi - 22 luglio 2018) : COME ti ROVINO le VACANZE, il film in onda su ITALIA 1 oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Ed Helms, Christina Applegate, alla regia John Francis Daley e Jonathan M Goldstein. (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:29:00 GMT)

vacanze a Milano - crescono i turisti : quasi 5 milioni - il 7% in più rispetto al primo semestre del 2017 : ... con particolare attenzione agli anziani, vedrà come in passato il suo fulcro nella maxi-sala da ballo , 450 metri quadrati circa, allestita in piazza del Cannone dove si alterneranno spettacoli di ...

vacanze a tavola. Coldiretti - 5056 bandiere del gusto nel 2018 : Vacanze a tavola. Coldiretti, 5056 bandiere del gusto nel 2018 20 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

vacanze 2018 - Coldiretti : "souvenir del gusto anche dall'Abruzzo : L'Aquila - Riporteranno a casa la mortadella di Campotosto o i salamini teramani, una bottiglia di pomodoro a pera d’Abruzzo, ovviamente passato, o una bella forma di pecorino di Farindola senza dimenticare la prelibata Ratafia come digestivo di fine pasto. Sono i prodotti tipici a classificarsi come souvenir preferiti dai turisti dell’estate 2018 che, a fine vacanza, anche in Abruzzo acquisteranno un “ricordo da assaporare” più che da ...

vacanze - Coldiretti : souvenir del gusto per 4 italiani su 10 : Più di quattro italiani su 10 (42%) in vacanza acquistano prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018”. Quest’anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie, ma le difficoltà economiche – sottolinea la Coldiretti – spingono verso spese utili, con i prodotti tipici come ...