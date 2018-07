Le ragazze della musica che parlano di temi bollenti nelle loro canzoni

Non basta celebrare le ragazze della staffetta per considerare il razzismo sconfitto : L’antropologo Stanley Fish, qualche anno fa ha coniato “boutique multiculturalism” definizione che indica l’accettazione “cosmetica e superficiale” delle altre culture, ridotte ad una passione pseudo-globalista per ristoranti etnici, abiti, musica e cibo. Passione per la produzione culturale di consumo, quindi, non per l’essenza della cultura. Gli applausi in rete alla foto delle giovani atlete italiane ...

Atletica : chi sono Grenot - Lukudo - Chigbolu e Folorunso? Le ragazze d’oro della staffetta 4×400 ai Giochi del Mediterraneo : Si sono da poco conclusi i Giochi del Mediterraneo 2018 in quel di Tarragona: in terra spagnola è arrivato per l’ennesima volta il dominio dell’Italia nella manifestazione che vede al via tutte le nazioni del Mare Nostrum. Gli azzurri si sono aggiudicati il medagliere dominando in lungo e in largo in tutte le discipline. Anche nell’Atletica sono stati molti i trionfi della selezione tricolore, ma uno in particolare ha colpito ...

Atletica : chi sono Grenot - Lukudo - Chigbolu e Folorunso? Le ragazze d’oro della staffetta 4×400 che fa discutere l’Italia : Si sono da poco conclusi i Giochi del Mediterraneo 2018 in quel di Tarragona: in terra spagnola è arrivato per l’ennesima volta il dominio dell’Italia nella manifestazione che vede al via tutte le nazioni del Mare Nostrum. Gli azzurri si sono aggiudicati il medagliere dominando in lungo e in largo in tutte le discipline. Anche nell’Atletica sono stati molti i trionfi della selezione tricolore, ma uno in particolare ha colpito ...

Raphaela Lukudo - parla una delle ragazze della 4X400 : 'Abbiamo solo vinto una gara' : La sua foto con le compagne della staffetta 4X400 è diventata un caso politico ma Raphaela Lukudo , di orgini sudanesi ma nata in Italia, protagonista dei Giochi del Mediterraneo , dove ha portato a ...

Malagò : 'Sbagliato strumentalizzare le ragazze della staffetta' : 'È bellissimo che ci siano queste ragazze tutte italianissime e che fanno parte dei gruppi sportivi militari. Siamo felici e orgogliosi di avere questo tipo di rappresentanza, ma è sbagliato che, da ...

Malagò : 'Sbagliato strumentalizzare le ragazze della staffetta' : Roma, 2 lug. , askanews, 'E' bellissimo che ci siano queste ragazze tutte italianissime e che fanno parte dei gruppi sportivi militari. Siamo felici e orgogliosi di avere questo tipo di rappresentanza,...

Malagò : 'Sbagliato strumentalizzare le ragazze della staffetta' : 'È bellissimo che ci siano queste ragazze tutte italianissime e che fanno parte dei gruppi sportivi militari. Siamo felici e orgogliosi di avere questo tipo di rappresentanza, ma è sbagliato che, da ...

Raphaela - Maria Benedicta - Libania - Ayomide : chi sono le ragazze d’oro della staffetta 4x400 : Quattro giovani italiane originarie di Paesi lontani si raccontano in video dopo la vittoria ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona

Alessia Morani - il delirio su Matteo Salvini : 'Le ragazze della 4x100? Poveretto - come rosica' : Alla polemica più ridicola delle ultime ore si aggiunge un tassello: Alessia Morani . Si parla delle quattro ragazze italiane che hanno vinto la medaglia d'oro alla 4x400 ai Giochi del Mediterraneo in ...

Valeria Graci a Blogo : "Il non rapporto con la Panicucci - gli apprezzamenti della d'Urso - gli ascolti di Quelle brave ragazze - Katia Follesa e... la Isoardi" : "La più grande novità di questa edizione è che io sono dimagrita 7 chili!". Valeria Graci presenta così, a modo suo, la seconda stagione di Quelle brave ragazze, il programma che conduce con Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli la mattina su Rai1 dal lunedì al venerdì. L'attrice, speaker di Radio Zeta (fino a qualche settimana fa in coppia con Manila Nazzaro), ha parlato ai microfoni di Blogo anche del suo passato televisivo ...

Trento - "Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia" : respinta una studentessa di Pescara : Era in cerca di un appartamento, il proprietario non le ha dato spiegazioni: "Niente di personale, ma preferisco così". La ragazza: "Per m'è c'è un'unica ragione: si chiama razzismo"