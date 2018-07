Le minacce al cronista di La7 | ​ Togli gli occhiali che ti riempo di mazzate

ilgiornale

(Di venerdì 27 luglio 2018) "Tiglie andiamo a parlare lì dietro. Ti devo caricare di". Con queste parole l'inviato di La7, Danilo Lupo, è stato aggredito lunedì scorso durante la realizzazione di un servizio su un'inchiesta della procura di Taranto riferita a cinque ex consiglieri comunali.Ad aggredire Lupo, che era a Taranto per conte di In Onda, il programma condotto da Luca Telese e David Parenzo, è stato un imprenditore che, secondo le accuse, avrebbe assunto una dei consiglieri comunali.Nelle immagini dell'aggressione (guarda qui il video), si sente l'imprenditore minacciare ildi La7. "Ti devo menare perché io non ti conosco a te". Poi una donna si accorge che la telecamera sta ancora riprendendo la scena e si avventa contro l'operatore. Ne nasce un parapiglia. "Io ti spacco, scemo - si sente dire - se metti in onda qualcosa ti uccido.Poi un ragazzo più giovane tenta di ...