Le malattie non trasmissibili | un killer globale

malattie - non siamo uguali agli uomini : quando la donna rischia di più : quando si pensa alle disparità tra uomo e donna, si è spesso portati a riferirsi alla sfera economica o a quella sociale. Ma anche per quanto riguarda la salute e la malattia esistono rilevanti differenze fra i due sessi: esistono alcune Malattie, per esempio, che colpiscono più le donne rispetto agli uomini e con conseguenze più gravi. Un esempio è la sclerosi multipla, che interessa tre volte in più le donne che non gli uomini. Si manifesta ...

Robbie Williams - Asperger o autismo? / "Essere ricchi e felici non rende immuni da queste malattie" : Robbie Williams, Asperger o autismo? Il cantante rivela di avere dei buchi neri nella mente e scatena la preoccupazione dei suoi fan. Le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Domodossola - il sindaco all’Asl : “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei migranti. Portano malattie” : I migranti “sono spesso portatori di malattie contagio” e quindi vanno tenuti lontano dai bambini per la vaccinazione nelle Asl. A sostenerlo è il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. L’esponente del centrodestra sostiene di “aver ricevuto segnalazioni che lamentano l’uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini ai migranti”. Per questo motivo il primo cittadino ha scritto una lettera ...

Scienza - il lavoro sedentario può ucciderti : non solo prostata - tutte le malattie che vengono per colpa dell'ufficio : La sedentarietà fa male. Ma non credevamo facesse così male. Come riporta il Corriere online, che cita il Business Insider, gli effetti dello stare seduti possono essere devastanti per l'organismo. Si possono infatti tradurre in disturbi muscolo-scheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie card

Disfunzione erettile - quello che non sapete : non è solo un problema sessuale - quali malattie gravissime nasconde : In tutto il mondo giugno è il mese dedicato alla salute maschile, durante il quale si cerca dunque di accrescere la consapevolezza su patologie che molti uomini si trovano ad affrontare, ad esempio la Disfunzione erettile. Si tratta di una condizione più diffusa di quanto di creda – o di quanto si v

Quanti rischi corriamo nel non lavarci le mani… dall’uso della tastiera al cellulare - i batteri e le malattie virali : Se tutti fossimo più puliti e ci lavassimo le mani ogni qualvolta fosse necessario, le malattie e le infezioni sarebbero notevolmente abbattere. Basti pensare che 3 persone su 5 non si lavano le mani dopo essere andati in bagno, e tra questi pochissimi solo il 30% usa il sapone. Proprio per questo l’idea di tirare lo sciacquone o di aprire la porta di un bagno pubblico fa rabbrividire. Senza contare poi chi utilizza il cellulare in ...

Le spezie come cura a tutte le malattie - l'assessora Saccardi chiede l'intervento delle autorità : "Non fidatevi del metodo Panzironi" : Stefania Saccardi, assessora alla Salute della Toscana, chiede al ministero della Salute e alla Guardia di Finanza delle verifiche che possano confermare la sicurezza dello stile di vita promosso in ...

"I multivitaminici più popolari non hanno alcun effetto per prevenire malattie" : C'è chi ricorre agli integratori di vitamine e sali minerali perché ne ha un reale bisogno e chi, invece, li prende quotidianamente sperando che possano allontanare il rischio di malattie. Proprio per questo secondo gruppo, i ricercatori dell'università di Toronto hanno una brutta notizia: stando a quanto riportato nel loro studio, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, i più popolari e ...

Povertà e malattie della tiroide : il 54.7% delle donne incinte e povere non fa prevenzione : Il 54,7% delle donne incinte che vivono in stato di Povertà non assume acido folico o integratori multivitaminici per la gravidanza. La percentuale arriva al 41,4% tra le italiane, al 60,1% tra le straniere. Sono i dati emersi durante il convegno in cui sono stati presentati i dati conclusivi della ricerca “Povertà, carenza di iodio e malattie della tiroide” (giovedì 24 maggio – Auditorium San Fedele, Milano). La ricerca e il convegno sono ...