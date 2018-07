Le leggende sull' eclissi di Luna | da presagio di sventura ad abbraccio con il Sole

Se non piove è show Luna Rossa : le leggende sull'eclissi più lunga del secolo : In tutta Italia sono decine gli eventi organizzati per condividere la bellezza e la scienza di un'occasione tanto speciale. Inizierà tutto poco dopo il tramonto, quando la Luna spunterà dall'...

Il 27 luglio arriva la “Luna di sangue” : tutti i miti e le leggende sull’eclissi dall’India all’Africa e all’America : L’eclissi lunare più lunga del secolo avverrà la notte tra il 27 e il 28 luglio e durerà 1 ora e 43 minuti, ben 37 minuti in più rispetto all’evento del 31 gennaio scorso. Il fenomeno naturale ha dato origine a molti miti e leggende in diverse tradizioni antiche. Ecco alcuni che continuano ad esistere anche nei nostri giorni. Non mangiare, non bere Durante l’eclissi, molti indù credono che sia meglio astenersi dal mangiare e bere. La credenza ...

Le leggende metropolitane sull'aborto : Dai documentari di propaganda al sofisma di Beethoven, dalle foto miracolose alle bufale sui vaccini, ecco alcune delle leggende metropolitane sull'aborto care ai pro-life