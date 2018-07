Le cose da sapere su Franco Basaglia | protagonista de La grande storia

Un paio di cose da sapere sulla donna che Fca ha messo a guidare i camion : Non è sicuramente l'unica manager a sedere ai vertici di Economist, Royal Opera House e Royal Academy of Arts - cosa che la rende già straordinaria - ma con ogni probabilità è l'unica ad avere nel ...

Casa pignorata? 10 cose da sapere : Da qui a 5 anni più di 1 milione e 650mila immobili andranno all'asta , mettendo in seria difficoltà numerose famiglie, a seguito di azioni di pignoramento. Sull'argomento c'è ancora molta ignoranza e ...

Casa pignorata? 10 cose da sapere : Roma, 23 lug., Adnkronos/Labitalia, - Da qui a 5 anni più di 1 milione e 650mila immobili andranno all'asta, mettendo in seria difficoltà numerose famiglie, a seguito di azioni di pignoramento. Sull'...

Astronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Lo sciopero dei treni di domenica 22 luglio - le cose da sapere : Le informazioni e le cose da sapere: i disagi dovrebbero proseguire fino a stasera The post Lo sciopero dei treni di domenica 22 luglio, le cose da sapere appeared first on Il Post.

8 cose da sapere per capire la cucina italiana : Pillole di storia di cucina, retroscena sulle classifiche mondiali che fanno gioire (o tremare) i grandi chef, sulla segretezza (vera o presunta) dei critici, ma anche aneddoti sulla vita professionale di guru come Gualtiero Marchesi e Massimo Bottura, sul galateo contemporaneo, sui piatti italiani più veraci e famosi: c’è tutto ciò che c’è da sapere per fare discorsi da esperto sul cibo in Otto brevi lezioni per capire la cucina italiana (EDT). ...

Il ritorno dei voucher - le cose da sapere : Presto verranno reintrodotti i buoni lavoro per pagare le prestazioni occasionali. Ma con molti limiti

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di GTT a Torino : Si protesta contro i licenziamenti annunciati nel piano industriale dell'azienda: gli orari, le fasce di garanzia e le altre informazioni utili The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di GTT a Torino appeared first on Il Post.

Otto cose da sapere prima di guardare Francia-Croazia - e decidere con chi stare - : Semifinale della Coppa del mondo 1998 Dario Simic e David Trezeguet / AFP L'antipatia della, e verso la, Francia è vera? Ammettiamolo: tifiamo Croazia anche perché i francesi ci stanno ...

Otto cose da sapere prima di guardare Francia-Croazia (e decidere con chi stare) : Dopo 31 giorni di attesa e 63 partite giocate siamo arrivati finalmente all’atto conclusivo. Oggi, alle 17, allo stadio Luzhniki di Mosca, si gioca la finale dei mondiali di calcio, la più imprevedibile e inaspettata da molti anni. Da una parte la giovane Francia di Mbappé, Griezmann e Pogba. E di Deschamps che non si è fatto intimidire dai fantasmi che aleggiavano sopra la sua panchina fin dal primo match. ...

The Chi : foto - trailer e cose da sapere sulla nuova serie crime : La facilità di accesso alle armi e l'indifferenza delle istituzioni sono il file rouge della serie, che vuole raccontare un mondo senza pietà privilegiando la narrativa alla sociologia. Protagonisti ...

5 cose da sapere sul compianto Steve Ditko : In questi giorni il mondo dei fumetti sta commemorando uno dei suoi grandi. Steve Ditko, storico disegnatore dei supereroi Usa, l’uomo responsabile per il design originale di Spiderman, è morto a New York alla veneranda età di 90 anni. In una carriera pluridecennale, Ditko ha immaginato e disegnato personaggi come il Dottor Strange e Captain Atom. Con il suo tratto inconfondibile, pulito e dinamico al tempo stesso, ha contribuito a creare ...

Pensioni d'oro e vitalizi - le cose da sapere : Qualche nozione per capire come il governo sta per tagliare gli assegni Inps sopra 4-5mila euro e le rendite degli ex-parlamentari

Le cose da sapere sulla finale dei Mondiali tra Francia e Croazia : Quando e dove si gioca, oltre a tutte le altre informazioni utili The post Le cose da sapere sulla finale dei Mondiali tra Francia e Croazia appeared first on Il Post.