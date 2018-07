Lazio | Immobile si ferma | ma non preoccupa | contusione al ginocchio in allenamento

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Immobile e Milinkovic-Savic non sono in vendita' : Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, non ha voluto però sbilanciarsi in proposito intervistato da Sky Sport alla presentazione dei calendari: "La campagna acquisti che stiamo svolgendo ...

Auronzo - la Lazio fa tris alla Triestina : Immobile - gol da applausi : I biancocelesti ripetono il risultato della scorsa estate. Gli alabardati più avanti ma incapaci di creare occasioni

Amichevole - Lazio-Triestina 3-0 : in goal Immobile : Portano la firma di Minala, Immobile e Lulic le reti con cui la Lazio ha superato la Triestina, formazione di Serie C che domenica farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia contro il Pisa. Il test disputato ad Auronzo di Cadore ha fornito alcune indicazioni al tecnico Simone Inzaghi sugli acquisti fatti dal ds Tare, presente in ritiro. Il portiere Proto e il centrale Acerbi hanno fatto vedere di essere già a loro agio ...

Immobile : 'Rinnoverò con la Lazio' : ROMA - ' Il rinnovo con la Lazio? Il presidente , Lotito, ndr, e il direttore sportivo , Tare, ndr, mi hanno chiamato: ci fidiamo uno dell'altro, di questo sono felice. Sono uomini di parola: ora il ...

Lazio - Immobile : 'Presto rinnoverò - sono felice. Dobbiamo maturare' : La carica non manca, a Ciro Immobile, in vista del prossimo anno. L'attaccante ha scelto di rimanere alla Lazio, per tentare nuovamente l'assalto alla qualificazione in Champions che lo scorso anno è ...

Lazio - vittoria per 3-0 contro la Triestina : Immobile super - Parolo instancabile : Dopo i successi contro i dilettanti dell'Auronzo e della Top 11 del Cadore, la Lazio vince anche contro la Triestina, club della Lega Pro. Minala, Immobile e Lulic finiscono sul tabellino dei ...

Lazio - Immobile : 'Rinnovo? Siamo a un passo. Mancini? Farà rinascere l'Italia' : Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, capocannoniere dello scorso campionato, promette il massimo impegno per la prossima stagione. Al termine dell'amichevole con la ...

Lazio - 3-0 alla Triestina : Minala - Immobile e Lulic in gol. Si ferma Murgia : Terzo test stagionale e terza vittoria per la Lazio. Dopo le goleade contro Auronzo e rappresentativa Cadore la squadra biancoceleste deve "accontentarsi" di un 3-0 nel confronto con la Triestina, ...

Lazio - Immobile scalda i motori : tripletta in partitella. Marusic : 'Per la Champions ci siamo' : Non solo chiusure e movimento difensivi. Simone Inzaghi nel decimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore si dedica anche ai centrocampisti e agli attaccanti. Spazio alle manovre offensive sul campo ...

Lazio-Top 11 Radio Club 103 14-0 : Immobile ne fa due - Rossi 3 : I test estivi, specie i primi, lasciano ovviamente il tempo che trovano. La Lazio di Inzaghi, però, che per l'undicesimo anno di fila è in ritiro ad Auronzo di Cadore, ha sconfitto per 20-0 l'Auronzo ...

Lazio - doppietta per Immobile e Parolo : 14-0 alla Top Radio Club : Acerbi in difesa, Leiva in regia e Immobile centravanti. La colonna vertebrale della Lazio per la prossima stagione è ben definita. Tre giocatori di qualità, esperienza e personalità che Inzaghi ...

Diretta/ Lazio Top 11 Cadore (risultato live 2-0) streaming video e tv : Parolo e Immobile! : Diretta Lazio Top 11 Cadore, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che la squadra biancoceleste gioca contro una selezione locale(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:19:00 GMT)

Lazio : Lady Immobile parla di Ciro e del loro mondo - : Il bomber Ciro Immobile oltre a segnare gol a raffica ha anche una vita privata, vita di cui fa parte anche Jessica Immobile, compagna nella vita del fenomeno della Lazio . Lei, molto somigliante per ...