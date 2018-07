Lazio | finalmente gli acquisti di “spessore” | doppio colpo da capogiro per Inzaghi

sportfair

: Finalmente per una volta L'#Inter abbiamo beccato la #Lazio a fine campionato. #SerieA - _Pich_ : Finalmente per una volta L'#Inter abbiamo beccato la #Lazio a fine campionato. #SerieA - gianpigervasi : Finalmente Lazio-Inter non sarà sotto Natale ??????#calendarioSerieA - TommasoFef : Finalmente un colpo a parametro zero! Questa è la @OfficialSSLazio che riconosco!!! Benvenuto #Badelj! #AvantiLazio… -

(Di venerdì 27 luglio 2018), il presidente Lotito pronto a mettere a segno unacquisto che darà soluzioni in più a mister SimoneLaera attesa ad una risposta sul mercato dopo un inizio abbastanza silente nel quale è stata rimpolpata sì la rosa, ma senza acuti particolari. La risposta è arrivata, dato che lasi appresta ad annunciare due colpi davvero molto interessanti. Il primo, decisamente low cost, sarà il parametro zero Milan Badelj, calciatore svincolatosi a giugno dalla Fiorentina. Dopo un grande Mondiale con la sua Croazia, il centrocampista è pronto a conquistare i tifosi della. Il secondo è il trequartista argentino Correa, il quale a 23 anni è pronto a sfondare definitivamente dopo le esperienze con Siviglia e Sampdoria. Un talento cristallino, un calciatore che arriverà alla corte diper 16 milioni più 3 di bonus, cifre sostenute ma non eccessive per ...