Lazio boom | doppio colpo | presi Badelj e Correa!

Ragno violino - scoppia la psicosi a Roma/ Piccolo insetto dal morso velenoso : boom di segnaLazioni : Ragno violino, scoppia la psicosi a Roma. Piccolo insetto dal morso velenoso: boom di segnalazioni soprattutto nei quartieri a sud della capitale, gravi gli effetti(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:50:00 GMT)

Allarme Ragno Violino a Roma : boom di segnaLazioni/ L’esperto : “Ecco i morsi più pericolosi in estate” : Allarme Ragno Violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:49:00 GMT)

Vola il mercato europeo dell’auto : boom immatricoLazioni : Il mercato dell’auto in Europa fa segnare un giugno positivo. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda,

CALABRIA - SQUALO A POCHI METRI DALLA RIVA/ Video - ultime notizie Catona : boom di avvistamenti e segnaLazioni : SQUALO bianco avvistato in CALABRIA, sulle rive di Catona: Video e ultime notizie, la paura tra i bagnanti e le foto sui social. Ecco cosa è successo: l'allarme della Guardia Costiera(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Boom segnaLazioni consumo di droghe - +40% in 2 anni : Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni Continua a leggere L'articolo Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni proviene da NewsGo.

Cantone : Boom di segnaLazioni di dipendenti su attività illecite nella Pa e nel privato : nella lotta alla corruzione ci sono piccoli segnali positivi, con una maggiore disponibilità a denunciare. Lo ha sottolineato il presidente dell'Anac, presentando il rapporto annuale sul ...

Boom di segnaLazioni di whistleblowing nel 2018 : Raddoppiano le segnalazioni di 'whistleblowing' , in media oltre due al giorno, negli ultimi cinque mesi rispetto al 2017 . Lo riferisce l' Anac in un rapporto del 2018, sul whistleblowing, ovvero le ...

InfLazione - Istat : a giugno boom per i prezzi di pasta e vino : Roma, 28 giu. , askanews, A giugno è boom per i prezzi di pasta e vino. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, per i Beni alimentari lavorati, che registrano una crescita sia in termini ...

Boom segnaLazioni whistleblowing in 2018 : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Raddoppiano le segnalazioni di 'whistleblowing', in media oltre due al giorno, negli ultimi cinque mesi rispetto al 2017. Lo riferisce l'Anac in un rapporto del 2018, sul ...

Boom segnaLazioni consumo droghe : +39% : 14.58 Il numero di persone segnalate per il consumo di droghe è aumentato in maniera esponenziale, dalle 27.718 del 2015 alle 38.613 del 2017, una crescita del 39% in due anni. Questi i numeri del nono Libro Bianco sulle droghe promosso dalla Società della Ragione onlus e presentato al Senato per la Giornata internazionale contro il narcotraffico. Il quadro conferma inoltre il forte aumento delle segnalazioni di minori, che risultano ...

Droghe - boom di segnaLazioni per consumo : quasi +40% in due anni : Droghe, boom di segnalazioni per consumo: quasi +40% in due anni Otto casi su dieci riguardano la cannabis, quadruplica il numero di minori. Alcune associazioni denunciano politiche eccessivamente repressive nei confronti di chi detiene sostanze stupefacenti Parole chiave: ...

Boom segnaLazioni consumo di droghe - +40% in 2 anni : un terzo dei detenuti in cella per spaccio : E' quanto rivela il nono Libro Bianco sulle droghe. Tossicodipendente un quarto della popolazione carceraria

Boom di segnaLazioni per consumo di droghe : aumentate del 40 per cento in 2 anni : Allarme per il consumo di droga. Crescono in modo esponenziale le persone segnalate per consumo di droghe: da 27.718 del 2015 a 38.613 del 2017, ovvero +39% in soli due anni. E in questo quadro, si ...