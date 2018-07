Lazio | arrivano Badelj e Correa

Mercato Lazio - doppio colpo in entrata : arrivano Badelj e Correa : Lotito e Tare scatenati grazie alla collaborazione di Lucci, praticamente definite le due operazioni in entrata

Parco via Sabotino : dopo chiacchiere arrivano fatti da Ater e Regione Lazio : Roma – Di seguito il comunicato del gruppo Pd del I Municipio. “dopo mesi di chiacchiere e scarichi di responsabilità sull’area giochi del Parco di Via Sabotino da parte del Comune, finalmente da Ater e Regione Lazio arrivano i fatti. L’area sarà infatti messa in sicurezza e potrà tornare utilizzata dai bambini”. “Noi come Municipio faremo la nostra parte. Una volta terminati i lavori di riqualificazione ...