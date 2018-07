L' assessore dell' Ambiente ha presentato al ministro Costa un dossier su 7 temi | tra i

L'assessore Lemmetti accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica. I romani lo stroncano : "Manco alla sagra della porchetta" : È estate, anche per L'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. E così, l'uomo venuto da Livorno per salvare i conti della Capitale, ha accolto con una t-shirt del gruppo rock Metallica il rappresentante speciale di Londra presso l'Unione Europea, Jeremy Browne, elegante in giacca, camicia e cravatta. In sua compagnia, in look sportivo ed estivo, il vicesindaco Luca Bergamo. Una scelta, quella di Lemmetti, che non dovrebbe ...

Pizzo. Si è impiccato il messo comunale zio dell’assessore Marino : Pizzo (Vibo Valentia) è sotto choc per il suicidio di un sessantenne molto noto. L’uomo si è allontanato da casa

Pisa - blitz della Casa della Donna in consiglio comunale per chiedere le dimissioni dell’assessore “Stalker della ex” : Dopo la petizione arriva la protesta. Alcune decine di manifestanti che stanno partecipando al presidio promosso dalla Casa della Donna fuori dal comune di Pisa contro la nomina ad assessore di Andrea Buscemi, e hanno approfittato di un momento di sospensione dei lavori del consiglio comunale, raggiunto il quarto piano di palazzo civico e l’aula consiliare gridando “dimissioni, dimissioni”. L’assessore Andrea Buscemi è ...

Antonietta Ricciardi - Confindustria - contro l'idea dell'assessore Cotugno : 'La Bit lancia il Molise in uno scenario mondiale. Un evento ... : "Non siamo d'accordo con l'idea dell'assessore Vincenzo Cotugno di rinunciare alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, proponendo in alternativa un evento promozionale nel Molise", ...

eima show umbria : presidente marini e assessore cecchini partecipano all'inaugurazione della seconda edizione : ... che ha poi fatto cenno alla discussione a livello europeo circa la nuova politica agricola comunitaria: "proprio l'altro ieri a Bruxelles, in sede di Commissione europea " ha affermato cecchini " ha ...

Blitz dell'assessore Fontana alla Camassa - sul posto Carabinieri e Finanza : L'assessore Danilo Fontana Dal primo giorno del suo insediamento l'assessore all'Ambiente della giunta De Angelis Danilo Fontana e vicesindaco di Anzio, ha avviato una serie di verifiche sul servizio ...

La voce della Politica Consiglio regionale - l'intervento dell'assessore Cifarelli : Chiediamo solo che si proceda celermente nell'accertamento dei fatti, così da sottrarre una vicenda talmente delicata e sensibile alla speculazione Politica, soprattutto in una vigilia elettorale che ...

Ragusa in Movimento : ripensare alle deleghe dell'assessore Rabito? : Nessuna iniziativa propagandistica quella di Ragusa in Movimento che chiede al sindaco Cassì un ripensamento su deleghe assessore Rabito

Prof in maglietta rossa alla maturità - l'ira dell'assessore Donazzan : VENEZIA - Ha fatto inalberare l'assessore regionale all'Istruzione del Veneto, Elena Donazzan , la pubblicazione sui social di foto che ritraggono alcuni docenti partecipare ai lavori di una ...

Pisa - migliaia di firme per le dimissioni dell’assessore Buscemi : è accusato di stalking : migliaia di firme per chiedere le dimissioni del neo assessore di Pisa Andrea Buscemi perché è stato imputato per stalking. Al processo di appello il reato è stato dichiarato prescritto ma l’attore è stato condannato al risarcimento danni. Lui replica: “Attacchi strumentali, non ho intenzione di dimettermi”.Continua a leggere

Pisa - petizione contro l’attore assessore per la destra : “Stalker della ex condannato a risarcire - il sindaco lo rimuova” : Davanti ai giudici aveva cercato di ribaltare la prospettiva: era lui calunniato dalla ex che lo aveva denunciato per stalking. Ma i giudici della corte di Appello di Firenze non hanno creduto ad Andrea Buscemi, attore, regista teatrale e conduttore televisivo diventato ora assessore alla Cultura della giunta guidata da Michele Conti, la prima di centrodestra nella storia della città della Torre. Con la sentenza di un anno fa lo avevano in parte ...

Ammodernamento delle scuole molisane - 500mila euro per 41 strutture. Soddisfatto l'assessore Di Baggio : Migliorare la vita degli studenti, insegnanti e collaboratori scolastici migliorando gli ambienti e le strutture, questo l'obiettivo del finanziamento regionale ISERNIA. Sono state sbloccate le ...

Palermo : Prg a Sala delle Lapidi - manca assessore e maggioranza : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Oggi in Aula era finalmente prevista la presenza dell’assessore Arcuri e degli uffici per fare il punto della situazione sul piano regolatore generale, una delle questioni più delicate su cui questo consiglio comunale è chiamato a lavorare. La maggioranza di Orlando ha

L'assessore De Martin al convegno dell'Ance "Quale turismo - quale ricettività - quale edilizia" : Edilizia e turismo, come ha ricordato il presidente dell'Ance Veneto Salmistrari, sono settori trainanti per l'economia nazionale: entrambi possono ricevere l'uno dall'altro una ulteriore spinta. ...