L’antivirus per Mac serve oppure no?

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dal punto di vista della sicurezza, gli utenti Mac si sentono in una botte di ferro: i computer Apple rientrano all’interno di un eco-sistema chiuso e blindato che permette alla Mela di fare da filtro contro i virus indesiderati. Se parliamo essenzialmente di software malevolo, non ci sarebbe bisogno di scaricare un antivirus perché il lavoro di macOS – costantemente aggiornato da Cupertino – se la cava egregiamente per metterti al riparo dalle minacce, il problema, semmai, sono gli utenti. I pericoli maggiori per un Mac arrivano al di fuori dello Store: da un programma scaricato da una piattaforma non sicura, una mail di phishing o una password di sistema ad un’app priva della firma digitale di uno sviluppatore accreditato. Basta poco per trasformare il computer più sicuro al mondo in un ricettacolo di malware: per tutti questi motivi, è bene prendere in ...