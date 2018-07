L' amnesia della Treccani su Dario Fo repubblichino

ilgiornale

(Di venerdì 27 luglio 2018)Fo è entrato ieri a far partesezione "ItalianiRepubblica" dell'enciclopedia. L'Istituto ha inserito la biografia del premio Nobel, morto il 13 ottobre 2016, nell'apposita sezione del suo portale (www..it) in compagnia di altri grandi. Benissimo. Il portale ha lo scopo di integrare il Dizionario Biografico degli italiani con coloro che non sono stati biografati perché viventi al momentoredazione del primo volume del medesimo.Qualche perplessità però la biografia di Fo può destarla, almeno su un punto: le esperienze di un giovanissimo Fo (nato il 24 marzo del 1926) sul finireSeconda guerra mondiale. Così nella voce: "Scoppiata la seconda guerra mondiale, e verso la fine del conflitto, pur renitente alla leva, si arruolò nel 1944 tra i paracadutisti, presentandosi al comando dell'Artiglieria contraerea di Varese, per evitare la ...