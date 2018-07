La verità sulla morte di Sergio Marchionne | “La sua ultima apparizione rivelava molto

Marchionne - la verità sulla malattia : Dopo giorni di riserbo assoluto, alla fine, è la clinica di Zurigo a rompere la cortina di silenzio sulla malattia di Sergio Marchionne . Sì, l'ex numero uno di Fca "era un paziente dell'Ospedale ...

Sergio Marchionne e la verità sulla malattia : «La spalla e l'embolia cerebrale» - cosa l'ha ucciso : Sergio Marchionne è morto ieri all'età di 66 anni, protetto da quella riservatezza che ha caratterizzato tutta la sua vita. Un alto livello di privacy è stato garantito anche dalla clinica di Zurigo ...

Sergio Marchionne - la verità sulla morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia, l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

Marchionne - la lettera dell'amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia : In una lunga e commovente lettera pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, Franzo Grande Stevens , presidente onorario della Juventus e da sempre definito 'l'avvocato dell'avvocato' Gianni Agnelli, ...

Sergio Marchionne - la verità sulla sua malattia. ”Cos’è successo davvero in quella clinica” : È entrato all’Universitätsspital, l’Ospedale Universitario di Zurigo, il 27 giugno per sottoporsi a un’operazione alla spalla, ma le condizioni di Sergio Marchionne sono precipitate e sabato 21 giugno i vertici del Lingotto hanno convocato i cda con urgenza delle società in cui Marchionne aveva un ruolo: Fca (ad), Ferrari (ad e presidente) e Cnh Industrial (presidente). -- Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni ...

Giancarlo Magalli - la scomoda verità sulla Rai : 'Perché mi fanno fare solo I fatti vostri' : È uno storico uomo Rai , Giancarlo Magalli , ma forse I fatti vostri inizia ad andargli stretto. 'Mi piacerebbe fare anche altro -spiega il conduttore in una lunga intervista a Gay.it -, sarei ...

Borsellino - Sergio Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di via D’Amelio” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio: "Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità. Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia".Continua a leggere

Borsellino - Mattarella : “Non smettere di cercare la verità sulla strage di via d’Amelio” : Il presidente della Repubblica riconosce che sulla strage di via d’Amelio non esiste ancora una verità giudiziaria. E lo fa nel ventiseiesimo anniversario dell’omicidio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta. “Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage”, dice Sergio Mattarella nel comunicato pubblicato sul ...

Temptation Island - lo choc : 'La verità sulla morte di mio padre' : L'ex concorrente di Temptation Island Nicola Panico ha raccontato su Instagram la morte del padre. "Come hai perso tuo padre?", ha domandato un follower di Nicola. Panico ha risposto: "Questa domanda ...

Nicola Panico choc : "Mio padre è stato ucciso"/ Temptation Island : la verità sulla morte finora nascosta : Nicola Panico choc: l'ex protagonista di Temptation Island svela su Instagram la verità sulla morte del padre, ucciso nel 2004 e tenuta nascosta durante il programma.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)

La famiglia : 'Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto' : Non bastarono le scuse dell'allora presidente americano Barack Obama ad aprire uno squarcio di verità sulla morte di Giovanni Lo Porto , il cooperante italiano rapito in Pakistan da Al Qaeda nel 2012 ...

La famiglia : “Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto” : La famiglia: “Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto” Il cooperante era stato rapito da Al Qaeda nel 2012 e fu ucciso nel 2015 durante un’operazione americana. Obama se ne scusò, ma il Dipartimento di Giustizia Usa fa muro all’inchiesta italiana Continua a leggere L'articolo La famiglia: “Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto” proviene da NewsGo.