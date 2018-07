La vendita delle SIM Iliad potrebbe non rispettare le norme antiterrorismo

In vendita a 19 milioni di euro la villa delle star appartenuta a Carlo Ponti : Tra i suoi ospiti registi quali Federico Fellini, Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, star di Hollywood come Anthony Quinn e Kirk Douglas

Mario Tennis Aces si tiene stretto il primo posto delle classifiche di vendita giapponesi : Mario Tennis Aces per la terza settimana di fila si tiene stretta la prima posizione del podio dedicato alle migliori vendite in terra nipponica.Ebbene Mario è tornato a giocare a Tennis anche su Nintendo Switch ed il celebre idraulico italiano ha riscosso molto successo, basti vedere i dati di vendita condivisi da Media Create e condivisi da VG247.In Giappone Mario Tennis Aces è primo per la terza settimana di fila mentre sul secondo gradino ...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Big Pharma Invece di Investire nella Ricerca destina un terzo delle Risorse al Potenziamento della Rete di vendita - - : L'oncologa di Forlì "rifiuta" una scienza e una medicina che non hanno celebrato e ricordato un Ricercatore come Lorenzo Tomatis, insigne scienziato sconosciuto al grande pubblico: ignorato dai media,...

Jesolo - vino e tazze rievocative delle dittature in vendita in un supermercato : A Jesolo, tra i tanti stabilimenti balneari, si trova il Top Market, apparentemente un supermercato come tanti. A ben guardare, però, tra gli scaffali del reparto vini, qualcosa attira l'attenzione. Si tratta di bottiglie di vino molto particolari, la cui etichetta riporta immagini raffiguranti il mezzo busto di Hitler e la figura intera di Mussolini mentre esegue il saluto romano. Il tutto è accompagnato da frasi, slogan e simboli tipici del ...

Ho. Mobile Sospende Momentaneamente La vendita delle SIM Online : Stop momentaneo alla vendita Delle SIM Ho. Mobile tramite sito internet, si possono comprare solo presso i rivenditori Non si possono comprare SIM Ho. Mobile Online sul sito internet Breve news per quanto riguarda Ho. Mobile. Il nuovissimo operatore virtuale di Vodafone ha annunciato poco fa la sospensione MOMENTANEA della vendita Delle SIM tramite sito internet. NON è […]

BAMBINO SI BUCA L'OCCHIO CON UN PUNTATORE LASER/ Foto - vendita delle classi 3 e 4 vietate in Italia : BAMBINO si BUCA l’occhio con un PUNTATORE LASER Foto, un buco nella retina, la vista cala a due decimi. Danni permanenti subito da un piccolo della Grecia, come si vede nello scatto(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 23:04:00 GMT)

GameStop : il crollo delle azioni potrebbe portare alla vendita : Pare che la catena di negozi conosciuta in tutto il mondo, GameStop stia vivendo un periodo di crisi tanto da affidarsi ad un consulente finanziario. Il declino della società è dovuto in gran parte all'esplosione dei multi store online come Amazon . La ...

La vendita speciale delle fotografie di Magnum sulla libertà : L'agenzia fotografica più famosa al mondo ha selezionato 70 immagini che fino a venerdì potete comprare a 85 euro l'una The post La vendita speciale delle fotografie di Magnum sulla libertà appeared first on Il Post.