“La Tav non si farà più” Adesso anche Conte cede al pressing del M5S 

“La prima volta andò così”. Michelle Hunziker - il segreto su Eros Ramazzotti lascia a bocca aperta. La conduttrice lo ha svelato a distanza di anni - quando ormai nessuno si aspettava di sentirla ancora parlare del suo ex marito : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo più amate della televisione italiana. Dopo la conduzione del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni, poi, il pubblico l’ha amata ancora di più. Ma vi ricordate come ha iniziato la sua carriera Michelle? Posando sui manifesti di una nota marca di intimo… Impossibile dimenticare quel fondoschiena che provocò numErosissimi incidenti… Beh, tutti si giravano a guardarlo… Ma allora il ...

Maltrattamenti - sconto di pena per marito che insultava e picchiava moglie. La giudice : “La portava in vacanza” : Maltratti tua moglie? La picchi? Le metti le mani al collo, la insulti chiamandola “puttana” più volte, la minacci di morte, la costringi ad andare a lavorare con la varicella, provi a cacciarla di casa e alla fine della relazione non le passi nemmeno un soldo? Niente paura: se sei ricco e durante il matrimonio l’hai portata spesso in vacanza o in crociera, e tra un cazzotto e uno strangolamento le hai assicurato un tenore di vita alto, allora ...

Aquarius - Attal (portavoce En Marche) : “La posizione del governo italiano è vomitevole” : La posizione del governo italiano sui migranti “è da vomitare”: lo ha detto il portavoce del partito di maggioranza francese La République En Marche del presidente Emmanuel Macron, Gabriel Attal, intervistato questa mattina dalla tv Public Sénat. A una domanda sulla chiusura dei porti alla nave Aquarius di Sos Mediterranee, il deputato ha denunciato la posizione assunta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, assicurando tuttavia ...

Il bilaterale a sorpresa conferma l’asse tra Conte e Trump : “La Russia doveva essere al tavolo” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...

Vasto - 16enne violentata e ridotta in schiavitù per due anni : arrestati due coetanei. “La ricattavano con dei video” : violentata e ridotta in schiavitù per due anni, con la minaccia di diffondere le immagini di quegli abusi ripresi a sua insaputa. È l’incubo vissuto da una studentessa 16enne di Vasto, in provincia di Chieti, che dopo quasi due anni ha trovato il coraggio di denunciare quello che aveva subito da due ragazzi di circa 17 anni. I due minorenni sono stati arrestati e si trovano all’istituto di Casal del Marmo di Roma, in attesa di essere ...

Ue : “La Tav è un’opera strategica - non si può costruire un muro attorno all’Italia” : Ue: “La Tav è un’opera strategica, non si può costruire un muro attorno all’Italia” Ue: “La Tav è un’opera strategica, non si può costruire un muro attorno all’Italia” Continua a leggere L'articolo Ue: “La Tav è un’opera strategica, non si può costruire un muro attorno all’Italia” proviene da NewsGo.