La Tav non si farà La Tap invece sì 

Tav - Salvini : occorre andare avanti e non tornare indietro : Roma, 27 lug., askanews, - La relizzazione della Tav 'deve andare avanti'. A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un intervento su Radio 24. '...

Tav - Salvini avverte il Movimento 5 Stelle : “Occorre andare avanti e non tornare indietro” : Matteo Salvini avverte il Movimento 5 Stelle: sulla Tav si va avanti. Così il ministro degli Interni fissa un paletto sulla spinosa questione dell’alta velocità Torino-Lione. Le parole del vicepremier da Radio24 arrivano all’indomani di quelle del ministro pentastellato Toninelli che mettevano in discussione il proseguire del progetto. Si apre così una crepa all’interno della maggioranza gialloverde. “Dal mio punto di ...

Tav : Salvini - occorre andare avanti e non tornare indietro : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Sulla Tav “dal punto di vista personale secondo me occorre andare avanti e non tornare indietro”. Lo ha affermato il segretario della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino24’ su Radio 24. (segue) L'articolo Tav: Salvini, occorre andare avanti e non tornare indietro sembra essere il primo su Meteo Web.

“La Tav non si farà più”. Adesso anche Conte cede al pressing del M5S : Sulla scrivania di Giuseppe Conte, c’è un dossier che il premier ha letto e riletto negli ultimi giorni, prima di caricarsi anche pubblicamente una decisione che ormai è presa: la Tav non si farà più. ...

Tav : Salvini - occorre andare avanti e non tornare indietro : Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Sulla Tav "dal punto di vista personale secondo me occorre andare avanti e non tornare indietro". Lo ha affermato il segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino24' su Radio 24. (segue)

“La Tav non si farà più” Adesso anche Conte cede al pressing del M5S : Sulla scrivania di Giuseppe Conte, c’è un dossier che il premier ha letto e riletto negli ultimi giorni, prima di caricarsi anche pubblicamente una decisione che ormai è presa: la Tav non si farà più. ...

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri : «Se non era per me sTava ancora alla Esselunga» : Cristiano Malgioglio spara a zero su tutti. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il paroliere senza peli sulla lingua ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta ...

Fabbricini : 'Non mi aspetTavo l'arrivo di Ronaldo : benefici per tutto il calcio italiano' : Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato a Sky Sport prima della presentazione dei nuovi calendari di Serie A: 'Siamo in quest'occasione particolare che dà il via alla stagione calcistica. Ci auguriamo un grande campionato e mi auguro che tutti, ...

OTTavIA CASAGRANDE/ Racconta la vita del nonno Raimondo Lanza di Trabia nel libro "Quando si spense la notte" : OTTAVIA CASAGRANDE presenta il libro 'Quando si spense la notte', storia del nonno Raimondo Lanza di Trabia, tra spionaggio e la grande passione per le donne.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Il caso Benalla non finisce di imbarazzare Macron. STavolta c'entra la nazionale francese e la festa agli Champs Elysées : Il caso Benalla, che sta imbarazzando l'Eliseo, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Le Canard Enchainé l'ex 'Mr.Sicurezza' di Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, avrebbe infatti fatto accelerare la festa popolare dei Bleus sugli Champs-Elysées dopo la vittoria ai Mondiali per giungere il più presto possibile al cocktail offerto dal presidente all'Eliseo.Nei giorni scorsi, numerosi ...

Sampmania : 'Non l'eroe che meriTavamo - ma quello di cui avevamo bisogno' : Ormai lo avrete capito, sono appassionato di film di supereroi, in particolare del mondo Marvel. Posso però fare un'eccezione per Batman . Gli Avengers mi perdoneranno l'infedeltà, ma ho un amore sviscerato per la trilogia di Nolan. Ne Il Cavaliere Oscuro, il commissario Gordon dice ...

Condannata perché trasporTava migranti in Francia : “Quel confine non esiste per i bianchi” : La 31enne piemontese Francesca Peirotti contro le autorità francesi: "Accusano le mie idee politiche, il fatto che io abbia detto che quel confine non esiste. Attraverso da anni il confine e nessuno mi ferma perché ho la pelle chiara, la solidarietà è considerata un crimine"Continua a leggere

Il M5s ha già deciso : Dibba o non Dibba - il Tap si farà (e pure la Tav) : Roma. Ci sarà pure chi dubiterà di quel che dice al Foglio Francesco Boccia, e cioè che le parole del suo capocorrente Michele Emiliano – quel suo “appello” al Dibba espatriato perché torni sul suolo natìo, lancia in resta, per riprendere la sua crociata interrotta contro il Tap – sono “nient’altro

"Condannata perché trasporTavo migranti in Francia? Lo rifarei subito - per i bianchi quel confine non esiste" : Parla Francesca Peirotti, la cuneese a cui i giudici di Aix en Provence hanno inflitto 6 mesi: "Non sono una trafficante, penso solo che sia giusto aiutare persone in difficoltà"