La prima volta dello Zimbabwe alle urne senza Mugabe

Real Madrid - prima volta senza Palloni d'Oro in rosa nel nuovo millennio : Tra i tanti effetti della cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, per il Real Madrid ce n'è uno abbastanza curioso. Una statistica, una prestigiosa costante che viene meno per la prima volta dopo ...

Demi Lovato ricoverata in ospedale/ Una vita tra alcol ed eroina. Non era la prima volta : Demi Lovato ricoverata in ospedale, annullate due date del Tell Me You Love Me Tour: il comunicato stampa e le ultime notizie sulle condizioni di salute della cantante e attrice.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:22:00 GMT)

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Ferguson parla ai tifosi per la prima volta dopo l'intervento : 'Grazie per il sostegno' : Poi, si rivolge ai tifosi: "E grazie a tutti voi: tutti i messaggi, che ho ricevuto dal mondo intero, hanno avuto un forte significato per me. Grazie per il supporto che mi avete dato". Le ...

Catanzaro : eseguiti per la prima volta due interventi mini-invasivi per la rimozione di calcoli salivari nel Reparto di Otorinolaringoiatria di Lamezia Terme : Due importanti interventi mini-invasivi sono stati effettuati per la prima volta nell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ed Audio-Foniatria del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretto dal dottore Raffaele Grasso. Nello specifico, sono stati eseguiti due interventi di scialoendoscopia per la rimozione di calcoli salivari, in particolare, un intervento è stato effettuato su una signora per la rimozione del ...

"Non ho tradito Macron". Parla per la prima volta il bodyguard del presidente francese : "Ho fatto una grande sciocchezza, ho sbagliato, ma non ho la sensazione di aver tradito il presidente Emmanuel Macron". Così, in un'intervista esclusiva sul quotidiano Le Monde, l'ex guardaspalla di Macron, Alexandre Benalla, che ha creato notevole imbarazzo all'Eliso dopo essere stato ripreso a picchiare dei manifestanti in piazza. "Comprendo di aver deluso il presidente, perché un collaboratore non deve causargli problemi. Lui ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Bentornato Quintana - Thomas sempre più in giallo - Froome per la prima volta in difficoltà : Finalmente Nairo Quintana torna a rendersi protagonista in positivo. Il colombiano della Movistar conquista la diciassettesima tappa del Tour de France 2018, lasciando sul posto l’irlandese Daniel Martin a 28″ e gli altri diretti avversari: Geraint Thomas acquisisce anche una manciata di secondi di abbuono oltre ad ulteriori 5″ rispetto a Primoz Roglic e Tom Dumoulin. In difficoltà Chris Froome, a 1’35” dal leader ...

ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini si qualifica per la prima volta ai quarti di finale : prima volta nei quarti di finale a livello ATP per Matteo Berrettini. Il tennista romano è tra i migliori otto nel torneo di Gstaad dopo aver sconfitto con un doppio 6-3 il russo Andrey Rublev, numero 46 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Davvero una bellissima prestazione quella del 22enne azzurro, che continua la sua crescita in quella che è davvero la stagione della definitiva maturazione. Matteo è attualmente numero 84 del ...

Un trailer mostra per la prima volta le ambientazioni della mod Miami per Fallout 4 : La comunità di modder che la serie di videogiochi Fallout può vantare è una delle più attive di sempre, impegnata da anni a trasformare gli RPG di Bethesda in qualcosa di completamente nuovo.Il progetto di cui vi parliamo oggi non è altro che Fallout Miami, una mod di Fallout 4 che converte l'intero gioco per proporre storia e ambientazioni inedite. In Fallout Miami abbandoniamo infatti la Boston che abbiamo imparato a conoscere nella versione ...

Fca : debito azzerato per la prima volta - ma utile netto giù -35% : Roma, 25 lug., askanews, - Fca azzera il debito, raggiungendo l'obiettivo perseguito per anni dall'ex-amministratore delegato Sergio Marchionne. Fiat Chrysler, afferma la società, 'riporta per la ...

FCA : "Per la prima volta liquidità netta industriale a 0 - 5 miliardi di euro" : Ricavi netti in salita per FCA che chiude il secondo trimestre con un giro d'affari pari a 28,993 miliardi di euro con un con un aumento del 4% rispetto ai 27,925 mld dello stesso periodo dello scorso ...

Calenzano - arrestato prete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...

Insatiable la dark comedy adolescenziale di Netflix travolta dalle polemiche ancor prima di iniziare : Netflix si ritrova invischiata in una campagna denigratoria sui social e più in generale su internet, a causa del rilascio del primo trailer ufficiale di Insatiable, serie tv in arrivo il prossimo 10 agosto con Debby Ryan come protagonista e Alyssa Milano nel cast. La storia di Insatiable inizia più di un anno fa quando The CW ne aveva ordinato il pilot decidendo però di non ordinarlo in vista della stagione 2017/18.A quel punto è subentrata ...

Passeggiate notturne a Pompei - Oplontis - Antiquarium di Boscoreale e per la prima volta la Villa S. Marco di Stabia con "Stabiae Nocte". : A Pompei le Passeggiate notturne interesseranno uno dei luoghi più monumentali del sito, l'area del Foro, cuore della vita politica, religiosa ed economica della città antica, attraverso un ...