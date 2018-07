La mentalità workaholic di Nadal | l’aneddoto sulla pioggia del Queen’s fa riflettere

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Rafaè un grande esempio divincente e abnegazione al lavoro: lo dimostra un curioso aneddoto legato alladel Queen’s RafaÉ riconosciuto universalmente come simbolo di abnegazione al lavoro. Non solo grande talento, la vera forza dello spagnolo sta nellache lo spinge continuamente ad andare avanti, a migliorare, a non mollare.è, nel senso più apprezzabile del termine, un, una di quelle persone con una forte dedizione al lavoro. Lo svela un curioso aneddoto risalente a qualche anno fa, rivelato dallo stesso: “sono una persona che dà tutto in qualsiasi cosa. Faccio lo stesso per gli altri sport. Se gioco a calcio, cerco di fare del mio meglio. Se gioco a golf, cerco di fare del mio meglio. Se gioco a tennis, provo a fare ancora molto di più. È il mio modo di vedere lo sport, se non do il massimo non riesco ...