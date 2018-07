tuttosport

: La Juventus strappa al Barcellona il baby bomber Moreno - juventusfcIT : La Juventus strappa al Barcellona il baby bomber Moreno - Mediagol : #Video #SerieA, in Indonesia la vedono così: lo spot che strappa un sorriso... - SCollareda : @TUTTOJUVE_COM Cancella Buffon mi sembra un'affermazione ridicola, anche se ovviamente si riferisce al costo delle… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) TORINO - Cristiano Ronaldo per vincere nel presente ma lacontinua a non trascurare il futuro. Ecco così che i campioni d'Italia hanno messo a segno un grande colpo in prospettiva,ndo ...