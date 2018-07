La guida di VICE alla Sicilia Orientale

Amatrice - sciolto consiglio comunale : vicesindaco guida fino a 2019 - : Filippo Palombini, come prevede il testo unico degli enti locali, porterà il Comune alle prossime elezioni. La decisione arriva dopo la decadenza dell'ex primo cittadino, Sergio Pirozzi, eletto in ...

Tria e Moavero tecnici non sgraditi al Colle. Di Maio e Salvini vicepremier per guidare Conte. Giorgetti sottosegretario chiave. Tutti i ministri : La base del nuovo accordo è la stessa di una settimana fa, con un bilanciamento dei ministeri di peso tra Lega e M5s. Ma le due caselle chiave dell'esecutivo giallo-verde, dicastero dell'Economia ed Esteri, sono state stravolte per sbloccare l'impasse e avere il consenso del Capo dello Stato.Il foglietto con la lista dei ministri, sventolato su Facebook da un arrabbiatissimo Luigi Di Maio domenica scorsa quando il governo politico era ...