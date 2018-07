LA GRANDE STORIA Anticipazioni 27 luglio | i complicati anni ‘70

'La GRANDE storia' - viaggio negli anni '60 e '70 : la tv del 27 luglio : Nel primo, intitolato "Lo sport tra contestazione e terrorismo" si parla delle contestazioni alle Olimpiadi di Città del Messico , 1968, e alla finale di Coppa Davis a Santiago del Cile nel 1976, e ...

Sciopero Ryanair - il 25 e 26 luglio il più GRANDE stop nella storia della compagnia : Lo Sciopero dei lavoratori Ryanair indetto in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. Secondo Filt Cgil e Uil trasporti, l'azienda non vuole un contratto collettivo non riconosce i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e continua a utilizzare personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale interno e una giungla di regole.Continua a leggere

Secondo un dipendente di Bethesda Starfield sarà "il più GRANDE salto nella storia dei videogiochi" : Come ormai saprete, nel corso dell'E3 2018 Bethesda è stata tra i protagonisti, parlandoci dell'atteso Fallout 76 e annunciando due giochi di notevole peso, ovvero Starfield e The Elder Scrolls VI.Per quanto riguarda le future produzioni targate Bethesda sappiamo ancora molto poco, di Starfield, in particolare, sappiamo che sarà un RPG sci-fi e che sarà l'inizio di un franchise.Ora, come riporta Gamingbolt, il gioco torna sotto i riflettori ...

GRANDE Guerra : la storia e le foto del "Cannone di Parigi" : Costruito dalla Krupp, era allora il cannone più Grande del mondo. Lungo 37 metri, colpì Parigi dalla distanza di 120 chilometri causando danni ingenti e ben 250 morti dal marzo all'agosto 1918

A Noli la storia del rock incontra il GRANDE Lucio Battisti : Questo Sabato 21 Luglio alle ore 21:15 , nella splendida cornice di Piazzetta Cappella a Noli in uno degli ancoli più suggestivi della Liguria, si terrà il grande spettacolo dedicato ad uno dei ...

L’ex di Ariana GRANDE Mac Miller canta la fine della loro storia nel nuovo singolo Self Care? (Video e testo) : Finora era rimasto in disparte, mentre i nuovi piccioncini facevano bella mostra del loro neonato amore sui social, ma l'ex di Ariana Grande Mac Miller non ha mantenuto il basso profilo per molto tempo. Nello stesso giorno in cui la popstar rilasciava il suo nuovo singolo God Is A Woman, accompagnato da un iconico videoclip, il 26enne di Pittsburgh ha pubblicato una nuova canzone e un nuovo video musicale, Self Care, il cui testo sembra il ...

LA GRANDE STORIA/ Anticipazioni 13 luglio : i segreti del Nazismo e del Fascismo : La GRANDE STORIA torna in onda oggi, 13 luglio, in prima serata su Raitre, con tre documentari che faranno luce sugli aspetti più oscuri del Nazismo e del Fascismo.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:34:00 GMT)

Ronaldo alla Juve : è stato il più GRANDE colpo della storia della serie A? : Cristiano Ronaldo alla Juventus è il più grande colpo della storia del calcio italiano? Votate nel sondaggio qui sotto. Vi proponiamo, oltre a CR7, solo altri due nomi: Diego Maradona, passato dal ...

Cina contro Usa : 'La più GRANDE guerra commerciale della storia' : Pronta a scuotere le economie dei due giganti e, a cascata, quelle di mezzo mondo. Da una parte, tariffe doganali del 25% su più di 800 articoli cinesi. Una cifra mostruosa, quantificabile attorno ai ...

Sarin - la storia del più GRANDE attentato terristico del Giappone : Giustiziati in Giappone sette condannati per la strage alla metro di Tokyo del 20 marzo 1995. La notizia, annunciata dai media, è stata confermata dal ministro della Giustizia Giapponese, Yoko Kamikawa, che ha precisato che l’esecuzione è avvenuta venerdì 6 luglio in una prigione della capitale. I sette condannati facevano parte della setta Aum Shinrikyo ed erano ritenuti responsabili della strage in cui, 23 anni fa, persero la vita 13 ...

LA GRANDE STORIA/ Anticipazioni 6 luglio : “Dietro la prima linea” : La GRANDE STORIA torna in onda oggi, venerdì 6 luglio, alle 21.15 su Raitre con tre documentari dedicati alla Seconda Guerra Mondiale che sveleranno il punto di vista dei cineoperatori.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:48:00 GMT)

Cina-Usa - comincia la più GRANDE guerra commerciale della storia : Ci ricorderemo di questo 6 luglio come del giorno in cui è esplosa la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina? Alla mezzanotte e un minuto ora di Washington, le 6 del mattino in Europa, mezzogiorno ...