La denuncia di Save The Children | Migranti minori si prostituiscono per

Com’è difficile essere bambini. La denuncia di «Save The Children» : Farhyjo ha il capo coperto da un lungo velo giallo. È seduta su una sedia di plastica azzurra e tiene stretta tra le braccia la sua bambina, Anifa. È nata una settimana fa ed è così piccola che sembra una bambola. Forse pensa proprio a questo Farhyjo, cresciuta nel campo per rifugiati di Dadaab, in Kenya, dopo essere fuggita dalla Somalia (uno dei paesi più poveri al mondo) insieme alla sua famiglia, mentre la culla con dolcezza. Forse mentre la ...