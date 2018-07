La democrazia è superata Grillo rilancia l' uscita dall' euro

ilgiornale

: #Grillo: 'La democrazia è superata, per Parlamento estrazione casuale' - SkyTG24 : #Grillo: 'La democrazia è superata, per Parlamento estrazione casuale' - Pinucciosono : #Casaleggio dice che la democrazia rappresentativa è superata e mette in discussione l'utilità del Parlamento. ma s… - giornalettismo : Davide #Casaleggio: «La democrazia rappresentativa? È superata», «Il Parlamento? Forse sarà inutile» -

(Di venerdì 27 luglio 2018) "Dobbiamo capire che la". In una intervista a Ian Bremmer per la trasmissione america GZeroWorld, Beppetorna di propotenze sulla scena politica riproponendo le proprie (folli) idee per cambiare la politica italiana. E, se da una parte propone di superare il parlamento ("magari con un'estrazione casuale"),'altra riaccende la miccia dell'Italexit, ovvero l'del nostro Paesea moneta unica. "Il referendum è un modo per iniziare una conversazione su un ipotetico piano B", argomenta il comico genovese invitando il governo Conte a "far decidere al popolo italiano se rimanere dentro l'o no".Si riparte dal piano B, dunque. Quello, per intenderci, che porta la firma del mancato ministro dell'Economia Paolo Savona, oggi titolare del dicastero agli Affaripei. Le slide, presentate ad un convegno della Link University Campus di Roma (leggi qui) ...