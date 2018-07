La Corea del Nord ha restituito i resti di quelli che dice essere 55 soldati statunitensi

Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey prato femminili 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv : ... https://www.youtube.com/watch?v=Kd2rKqi2M3M&disable_polymer=true , pagamento, / Federhockey ha raggiunto l'accordo con Dailymotion e trasmetterà la partita gratis Diretta live scritta OA Sport ...

Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey prato femminili 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Secondo match per la nazionale italiana femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra: le azzurre, dopo la bellissima vittoria all’esordio con la Cina per 3-0, vogliono continuare a stupire venendosi a prendere anche il trionfo con la Corea del Sud, rivale odierno. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio del match e come seguirla in tv (streaming). Mondiali hockey prato 2018 Venerdì 27 luglio ore 21 (italiane) Italia-Corea ...

Corea del Sud : Moon rinuncia all'agenda populista con un invito alla deregulation : Prima e dopo la sua elezione, il presidente sudCoreano Moon ha espresso l'ambizione di dare al paese un nuovo modello di economia "antropocentrica",... , Git,

Scherma - Mondiali 2018 : fiorettisti in semifinale. Demolita la Polonia - ora la Corea del Sud : Doppia semifinale per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Dopo quella raggiunta dalle sciabolatrici, anche i fiorettisti riescono ad entrare tra le migliori quattro squadre ed ora daranno l’assalto ad una medaglia iridata. Il quartetto, composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, ha nettamente sconfitto la Polonia con il punteggio di 45-23, ...

Scherma - Mondiali 2018 : Italia vicina alla vittoria del medagliere. Corea del Sud e Stati Uniti insidiano il primato azzurro : Un'ultima giornata dove l'Italia vuole il primo oro delle gare a squadre, per dimostrare ancora una volta di essere la miglior nazione al mondo.

Scherma - Mondiali 2018 : Italia vicina alla vittoria del medagliere. Corea del Sud e Stati Uniti insidiano il primato azzurro : I Mondiali di Scherma a Wuxi stanno avvicinandosi alla loro fine. Manca una sola giornata al termine della rassegna iridata cinese e l’Italia ha ampie possibilità di vincere il medagliere complessivo. Inoltre la squadra azzurra è pienamente in corsa per eguagliare il numero di ori vinti lo scorso anno a Lipsia, quando i piazzamenti sul gradino più alto del podio furono quattro. Purtroppo gli ori a Wuxi restano ancora tre, visto che oggi è ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud - azzurre a caccia di un altro colpaccio : Sulle ali dell’entusiasmo torna in campo la nazionale femminile di Hockey su prato: allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra, domani alle 21 (ore italiane, le 20 inglesi) le azzurre se la vedranno nel secondo match della Pool A dei Mondiali con la Corea del Sud. altro ostacolo asiatico dunque per le ragazze guidate da Roberto Carta, dopo l’esordio vittorioso con la Cina. Si può sognare in grande, si può andare a ...

Ritrovata in Corea del Sud la barca affondata nel 1905 con un milionario tesoro a bordo : Nel 1905, il Dmitri Donskoi affondò al largo di una piccola isola al largo della Corea del Sud. Ora, a un secolo di distanza, il suo relitto è stato ritrovato. E si pensa sia pieno d’oro. Eravamo nel mezzo della guerra russo-giapponese e l’incrociatore è stato gravemente compromesso da un attacco nipponico, che ha causato anche sessanta morti e ce...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud. Programma - orari e tv : Secondo appuntamento per la nazionale femminile di Hockey su prato ai Mondiali 2018 di Londra. In terra britannica tornano in campo le ragazze di Roberto Carta dopo la spettacolare vittoria dell’esordio con la Cina: le azzurre se la vedranno domani con la Corea del Sud, sconfitta nettamente all’esordio nel girone con l’Olanda campionessa iridata in carica. Vincere ancora, per sognare in grande, l’obiettivo di Tiddi e ...

Scherma - Mondiali 2018 : Corea del Sud superiore - Italia d’argento con la sciabola. Non basta un super Curatoli! : L’Italia vede fermarsi la sua striscia di ori ai Mondiali 2018 di Scherma, ma dalla sciabola maschile arriva comunque un argento molto prezioso nella gara a squadre. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano si è arreso alla fortissima Corea del Sud, che si è imposta con il punteggio di 45-39. Non è bastato all’Italia uno straordinario Luca Curatoli, che è stato protagonista di ...

Mondiali di scherma – Sciabola maschile - non basta Curatoli : Italia sconfitta dalla Corea del Sud in finale - è argento per gli azzurri : Un argento per l’Italia ai Mondiali di scherma, nella finale di Sciabola maschile la Corea del Sud vince e si aggiudica l’oro E’ d’argento la quinta medaglia dell’Italia ai Mondiali di scherma di Wuxi. La conquistano gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano nella Sciabola a squadre maschile. Il quartetto Italiano si arrende solo in finale alla Corea del Sud per 45-39. Il medagliere ...

Corea del Nord : iniziato lo smantellamento della stazione di lancio dei satelliti : A seguito di analisi di foto satellitari, secondo il gruppo di monitoraggio Usa “38 North”, la Corea del Nord avrebbe avviato lo smantellamento della stazione di lancio di satelliti di Sohae, dal 2012 la principale di Pyongyang: i NordCoreani l’hanno sempre qualificata come una stazione di lancio di satelliti, mentre il sospetto era che venisse usata per i test di missili balistici. Lo smantellamento costituisce “un ...

Perché Kanye West è stato invitato in Corea del Nord : A quanto pare il rapper Kanye West e il dittatore NordCoreano Kim Jong-un hanno un amico in comune. Punto di contatto tra i due sarebbe l"ex Chicago Bulls, Dennis Rodman. L"ex stella Nba avrebbe stretto amicizia con il leader NordCoreano proprio grazie alla loro passione comune per il basket. Descritto dal dittatore Kim Jong-un come "un grande papá" e "un amico per la pelle", l"ex cestita dei Chicago Bulls rappresenta per Kanye West "una delle ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Corea del Sud e Cina Taipei fanno incetta di vittorie nell’arco olimpico - il turco Gazoz vince al maschile : Ultima giornata di Coppa del Mondo a Berlino, sede della quarta tappa stagionale, in cui si sono disputate tutte le finali dell’arco olimpico. Le grandi protagoniste di giornata sono state Corea del Sud e Cina Taipei, le quali hanno collezionato due ori a testa nelle varie competizioni odierne. Purtroppo nessun italiano si è qualificato per le finali odierne, anche se è ormai ufficiale la qualificazione di Marcella Tonioli (bronzo nel ...