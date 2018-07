“La città di Iga assume ninja” | arrivano richieste da tutto il mondo | ma l’annuncio è

Migranti - Salvini da Innsbruck : “La UE torni a difendere i propri i confini garantendo sicurezza ai suoi cittadini” : “Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo di orgoglio”. “Credo che questo nucleo con Germania e Austria darà influsso positivo a tutta l’Europa per evitare persone che non scappano dalla guerra. Sono più i fattori che ci uniscono di quelli oggetto di discussione”. Lo ha ...

Reddito di cittadinanza - Savona : “La voriamo a modello con utilizzo fondi Ue” : “Il governo sta lavorando a un modello di Reddito di cittadinanza ” compatibile con l’ utilizzo dei “ fondi strutturali europei di cui il fondo sociale è una componente”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona intervenendo al question time alla Camera sulla possibilità di avvalersi del Fondo sociale europeo per il Reddito di cittadinanza . “Se questo avesse un ruolo di mero sostegno al ...

Civita di Bagnoregio è “La città Incantata” dove i disegnatori salvano il mondo : Per il quarto anno consecutivo, lo scenario unico della Città candidata bene Unesco tornerà a essere capitale dell'animazione mondiale con "La Città Incantata 2018", in grado di trasformare Civita di Bagnoregio in un regno abitato da artisti unici per raccontare la storia, conoscere il presente e scoprire le nuove tendenze.Continua a leggere