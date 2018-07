La Cassazione dà ragione a Claudio Abbado Una diatriba col Fisco lunga 40 anni

Claudio Abbado - dopo 40 anni la Cassazione pone fine al contenzioso con il Fisco e dà ragione al maestro : La Cassazione ha messo la parola “fine” a un contenzioso vecchio di oltre 40 anni tra il Fisco e il maestro e senatore a vita Claudio Abbado. Una vittoria postuma per il direttore d’orchestra scomparso nel 2014. La questione risale al 1976, anno in cui l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento di rettifica del reddito per 77 milioni di lire, presumendo quindi che per quell’anno Abbado avesse ...