La B Italia Under 17 non si ferma e continua a regalare spettacolo e successi

Canottaggio – Campionati del Mondo Under 23 : sette barche Italiane si qualificano per le finali di domani : A Poznan (Polonia) in pieno svolgimento il Campionato del Mondo Under 23, mentre a Cork (Irlanda) da oggi inizia la Coupe de la Jeunesse Con la terza giornata di qualificazioni l’Italia conta già sette barche finaliste le quali domani, nella prima giornata di finali, gareggeranno per le medaglie. Altri 10 equipaggi, invece, affronteranno sempre domani le semifinali. In gara per le medaglie, quindi, il due senza Under 23 maschile (ore ...

Basket - Mondiali Under 17 femminili : Italia battuta dall’Australia nei quarti di finale - decisivo il parziale iniziale di 0-12 : L’Italia esce dalla lotta per le medaglie ai Mondiali Under 17. Le ragazze allenate da coach Roberto Riccardi sono state battute dall’Australia, detentrice del titolo mondiale, per 46-64, nella (mancata) rivincita dell’incontro che decise l’edizione spagnola di due anni fa. Le azzurre pagano un brutto inizio, pessime percentuali da due (29% totale), nonché il fatto d’aver subito un forte dominio aussie a rimbalzo ...

Basket - al via l’Europeo Under18 in Lettonia : domani l’esordio dell’Italia contro la Grecia : L’Italia Under 18 sbarca in Lettonia dove affronterà nel primo match dell’Europeo la Grecia. Coach Capobianco: “Girone infernale ma niente alibi” Prende il via sabato 28 luglio a Ventspils (Lettonia) l’Europeo della nostra Nazionale Under 18 allenata da Andrea Capobianco. Gli Azzurri esordiranno alle 15.15 (ora italiana), il giorno successivo affrontano la Croazia (13.00) e infine il 31 sfidano la Lettonia ...

Beach Volley : Europei Under 22 - vanno avanti le coppie Italiane : JURMALA, LETTONIA,- Continua spedita la marcia delle coppie azzurre nel Campionato Europeo Under 22 in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. La coppia femminile Puccinelli-Traballi ha vinto ...

Softball - Europei Under 22 : vittoria dell’Italia sulla Russia per 5-0 - per andare in finale ora va battuta l’Irlanda : La prima parte dell’operazione è compiuta: agli Europei Under 22, questa mattina, l’Italia ha battuto per 5-0 la Russia, prerequisito necessario per andare a caccia della finale della manifestazione. Le azzurre possono così giocare contro l’Irlanda con un obiettivo, quello dell’ultimo atto, che sarà raggiunto in caso di vittoria. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per le ore 18:30. Il primo inning vede ...

L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei : La Nazionale maschile di calcio under 19 parteciperà alla finale degli Europei di categoria, in corso in questi giorni in Finlandia. Giovedì sera ha battuto 2-0 la Francia in semifinale, con gol di Christian Capone (di proprietà dell’Atalanta) e Moise The post L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei appeared first on Il Post.

Diretta/ Italia Francia Under 19 (risultato finale 2-0) info streaming video Rai : Moise Kean protagonista : Diretta Italia Francia Under 19, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale degli Europei di categoria, in palio un posto nella sfida per il titolo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:23:00 GMT)

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda ci batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda la batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Monuntain Bike - Europei junior/under23 2018 : oro per l’Italia! La staffetta azzurra precede Svizzera e Danimarca : Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti: sono questi i nomi dei cinque azzurrini che hanno fatto risuonare l’inno di Mameli, il “Canto degli italiani” oggi a Graz, durante la cerimonia di premiazione della staffetta agli Europei giovanili di Mountain Bike in corso nella località austriaca. Gli azzurrini, selezionati dal CT Mirko Celestino, hanno concluso la prova in 1h23’18”20, precedendo di ...

Europei Under 19 - l’Italia è uno spettacolo : Francia ko e finale conquistata : Europei Under 19 – L’Italia Under 19 è uno spettacolo, la squadra vola in finale dopo il successo contro la Francia ed adesso nell’ultimo atto affronterà il Portogallo. Strepitoso il portiere Plizzari che si conferma come uno dei migliori talenti, a bloccare la partita il gol di Christian Capone alla mezz’ora del primo tempo. Occasioni per la Francia che però non riesce a raggiungere il pareggio, il raddoppio è di ...

Beach volley - Europei Under 22 - Jurmala. L’Italia parte fortissimo : tris di successi per gli azzurri : parte forte l’Italia del Beach volley agli Europei Under 22 che sono scattati oggi a Jurmala in Lettonia. Due le coppie azzurre al via, Traballi/Puccinelli tra le donne e Cappoio/Windisch tra gli uomini, bravi a fare en plein di successi con due vittorie per le ragazze e una per i ragazzi. In campo femminile Traballi/Puccinelli conquistano la vittoria più prestigiosa di giornata battendo in rimonta le forti padrone di casa ...

Europei Under 19 - l'Italia batte 2-0 la Francia : TORINO - l'Italia Under 19 vola in finale agli Europei di categoria. Gli azzurrini di Paolo Nicolato superano 2-0 la Francia e domenica, a Seinajoki alle 17.30 italiane, sfideranno il Portogallo per ...

Italia : Francia battuta 2-0 - l'Under 19 vola in finale per l'Europeo : L'Italia Under 19 è in finale al campionato Europeo. Gli azzurrini hanno battutop, in semifinale, 2-0 la Francia con un uno-due intorno alla mezz'ora del primo tempo, firmato da Capone , 27', e Keane ,...