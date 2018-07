Kia | nuovo record in Europa nel primo semestre

NoKia X5 è ufficiale. Il nuovo smartphone dal prezzo accessibile che non sacrifica il design : Negli ultimi due anni HMD Global è già stata al centro dell’attenzione, riuscendo ad entrare con forza in un mercato fortemente competitivo come quello degli smartphone, con una missione tutt’altro che semplice. Quella di riportare sul mercato il celebre brand finlandese Nokia, attraverso una nuova linea di smartphone basati sulla piattaforma Android che riuscissero ad attirare l’attenzione del pubblico riportando al successo ...