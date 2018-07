Kelly Preston e John Travolta | quando la coppia non scoppia

vanityfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) La prima volta che ho incontratoè stato nel 1986, dovevo fare un provino per il film Gli esperti americani. Ero sola in una saletta d’attesa, all’improvviso è apparso lui con un labrador e un golden retriever al guinzaglio: mentre entrava nella stanza il tempo si è fermato»., 55 anni, all’epoca stellina di Honolulu che cercava di farsi largo a Hollywood, ricorda così il primo impatto con, allora super divo (ma un po’ in crisi) dopo i successi planetari della Febbre del sabato sera e Grease. Lei era sposata con l’attore Kevin Gage, ma lì intuì che non sarebbe durata: «Era come la scena al rallentatore di un film», confessa, «mi sembrava di sentire il rumore della sua camminata: whoo whoo (e mima le braccia che oscillano). L’ho guardato e ho pensato: mio dio, sono nei guai! Mi ha colpito perché era solare, gentile e carismatico: come un grande regalo su ...