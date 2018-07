vanityfair

: Kalidria, l’hotel da dove Vasco sogna il mare - TravellerItalia : Kalidria, l’hotel da dove Vasco sogna il mare -

(Di venerdì 27 luglio 2018) «Voglio andare al, quest’estate voglio proprio andare al. Devo riposare, quest’estate devo anche riposare» cantava nell’81Rossi in un brano indimenticabile. Sono passati quasi 40 anni dai tempi di Siamo solo noi, ma i gusti del rocker di Zocca in fatto di relax sono sempre gli stessi. Una delle sue destinazioni è la Puglia, anche se questa volta il Salento non c’entra nulla. Perché per riposarsi dopo le fatiche dei tour,ha una meta insostituibile: la suite «Albachiara» all’interno delHotel & Thalasso SPA, struttura riaperta al pubblico nel giugno scorso dopo un’intensa ristrutturazione e fiore all’occhiello dell’Ethra Reserve di Castellaneta Marina. Quando indossa la sua tenuta vacanziera,è molto pacato e routinario. La sua giornata alinizia con una corsetta in spiaggia, sempre prima delle 11, seguita dal pranzo con il ...