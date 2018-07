Juventus | rivolta social dei tifosi | Caldara non si tocca

Cristiano Ronaldo- Juventus - operai Fiat in rivolta! : Cristiano Ronaldo-Juventus , ci siamo, mancano gli ultimi dettagli prima di definire la trattativa ma c’è chi ha deciso di protestare: si tratta di alcuni operai della Fiat . Sembra che la Juventus abbia in mente di pagare parte dello stipendio del fenomeno portoghese appoggiandosi sulle spalle della Fiat , facendo dunque di Cristiano Ronaldo il suo testimonial d’eccezione. Alcuni operai , come detto, si sono sfogati contro questa ...

La Fiat paga il contratto di Cristiano Ronaldo alla Juventus? Operai in rivolta! : Cristiano Ronaldo alla Juventus fa molto discutere, in seno alla Fiat è nata una dura polemica contro l’arrivo del portoghese a Torino L’affare che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus, sta tenendo col Fiato sospeso tutti i tifosi bianconeri in queste ore. C’è però chi si oppone ad uno degli aspetti della trattativa. Si tratta di alcuni Operai della Fiat. Cosa c’entra? Sembra che la Juventus abbia in ...