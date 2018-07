Juventus-Bonucci | i tifosi non devono e non possono ostacolare il ritorno | ecco perchè

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Laè stata protagonista della finestra di calciomercato, in particolar modo la dirigenza ha chiuso trattative molto importanti tra tutte quelle di Cancelo, Emre Can e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il mercato dei bianconeri non è ancora finito, in particolar modo continuano i colloqui con il Milan per chiudere una maxi-operazione, interessante per entrambi i club. Laha bisogno di un centrale di esperienza e qualità per la Champions League, poche occasioni sul mercato, anzi solo una: Leonardo. Il calciatore è reduce da una stagione non entusiasmante ma non per demeriti propri, si è trovato in un gruppo completamente nuovo e con una squadra come il Milan con tante lacune, va ricordato chefino a due anni fa era considerato il miglior difensore al mondo, dal punto di vista tecnico dunque non si discute. A fare discutere sono stati i modi ...