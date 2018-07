Juve | esordio di Cristiano Ronaldo | è sold out a Villar Perosa

Juventus - calendario Serie A 2018/ Esordio di CR7 e Napoli : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Juventus, calendario Serie A 2018: i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria nella prima giornata del campionato, che coinciderà con l'Esordio di Cristiano Ronaldo in Italia(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Juventus-Bayern Monaco 2-0 - Favilli ‘alla CR7’ : show dell’attaccante - ottimo esordio dei bianconeri : La Juventus inizia alla grande la tournée americana, superando 2-0 il Bayern Monaco al Lincoln Financial Field di Philadelphia, nella prima gara dell’International Champions Cup. Most Valuabel Player, come dicono da queste parti, ovvero il migliore della gara, è Andrea Favilli, che con una doppietta siglata in otto minuti, tra il 32′ e il 40′ del primo tempo, regala il successo ai bianconeri, che onorano così, nel ...

ICC - Juventus-Bayern 2-0 : gol e highlights. Favilli show - Allegri vince all'esordio : Juventus-Bayern MONACO 2-0 32' e 40' Favilli IL TABELLINO Juventus , 4-3-3, : Perin , 70' Pinsoglio, ; Cancelo , 70' Macek, , Rugani , 54' Caldara, , Chiellini , 54' Barzagli, , De Sciglio; Marchisio ...

Via all'Icc 2018 - esordio flop del City. Juve e Inter cercano il bis : Gran parte delle partite in programma , comprese tutte quelle in cui saranno impegnate le italiane, saranno visibili in diretta su Sky Sport. Gasport

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Video “Italia come stai?” - ma l'esordio da bianconero è un fake : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Video “Italia come stai?”. Ma l'esordio da bianconero è un fake: il filmato risale al 2017. Intanto Marchisio non vede l'ora di accoglierlo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:30:00 GMT)