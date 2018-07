Juve | Cancelo | ' So che devo guadagnarmi il posto'

Juventus-Bayern Monaco 2-0 : super Favilli - Perin insuperabile - bene Cancelo ed Emre Can -VIDEO- : JUVENTUS- BAYERN Monaco 2-0- Finisce 2-0 in favore della Juventus il primo match stagionale della compagine bianconera. Tournèe americana inaugurata con una secca vittoria contro i campioni di Germania. Decide una doppietta nel primo tempo di Andrea Favilli, prossimo al trasferimento al Genoa. Dopo 8 mesi d’infortunio, il giovane attaccante ritorno a respirare l’emozione del […] L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0: super ...

Juventus - Joao Cancelo si presenta e pensa già alla Champions : “CR7 ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo” : Joao Cancelo è ufficialmente un calciatore della Juventus, oggi la presentazione ai tifosi del terzino che arriva dal Valencia “E’ un piacere che Cristiano Ronaldo sia arrivato qui, la Juventus è abituata a vincere ma uno in più come lui aiuterà di certo a ottenere i successi”. Sono le parole di Joao Cancelo neo acquisto bianconero in conferenza stampa dal centro sportivo della Continassa. “La Champions è una ...

Juve - Cancelo si presenta : "Ho scelto di venire qui per vincere" : Il portoghese: "Ringrazio l'Inter che mi ha fatto maturare, ora sono in una delle squadre migliori del mondo. Ronaldo è il più forte di tutti, vincere la Champions non è un obbligo"

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - Marotta conferma : “Partì tutto dall’operazione Cancelo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:59:00 GMT)

Juve - Mendes dopo aver portato Ronaldo e Cancelo... : Oggi La Gazzetta dello Sport racconta della grande soddisfazione di Jorge Mendes per l'operazione Cristiano Ronaldo. 'dopo aver concluso l'affare, il potente agente ha salutato Agnelli, CR7 e la Juve per volare verso altre ...

Juve - prima alla Continassa. Can e Cancelo le novità : Stamattina, per la prima volta alla Continassa, ci saranno 29 giocatori e un fantasma. Il vero protagonista del ritiro Juventino non è a Torino, ma in barca in Grecia: ovvio, pensieri e parole nel ...

