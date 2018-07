Judo | Mondiali 2018 | i possibili convocati per l’Italia

oasport

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tra l’Italia e il Mondiale di Baku c’è di mezzo un Grand Prix, quello di Zagabria, e poco più di un mese. Iufficiali ancora non ci sono, ma fare delle ipotesi alla luce dei risultati strepitosi dei Giochi del Mediterraneo e delle altre competizioni continentali invece si può. Difficile immaginare che l’Italia possa fare a meno di Fabio Basile e di Edwige Gwend. In particolare l’atleta di Parma sembra essere la più in forma degli azzurri e l’oro iridato potrebbe essere assolutamente alla sua portata. Nonostante l’esclusione dal Gran Prix di Zagabria difficile immaginare una mancata convocazione per la recuperata Odette Giuffrida. Finito il suo lungo calvario Giuffrida è tornata in forma per i Giochi del Mediterraneo e per l’appuntamento settembrino di Baku dovrebbe essere nuovamente al top della forma. Per gli uomini a tenere alta la ...