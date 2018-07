Jaguar Land Rover porta la mobilità elettrica in giro per l' Italia con i suoi tour estivi

Jaguar e Land Rover - va in mostra il mito di James Bond : Una delle star dell'installazione è la Range Rover Sport SVR, guidata in Spectre dal perfido Mister Hinx, mentre l'iconico Defender dei suoi scagnozzi è esposto proprio sull'orlo del dirupo. Non ...

Jaguar Land Rover si prepara alla rivoluzione dell’elettrico : le soluzioni da adottare a livello nazionale : Jaguar Land Rover, Eurac Research e Alperia presentano la ricerca sulla mobilità elettrica ‘Culture Building and territorial development’. Come preparare un territorio alla rivoluzione della e-mobility: il caso dell’Alto Adige e le possibili soluzioni da adottare a livello nazionale Sono stati presentati oggi a Bolzano i risultati della ricerca commissionata da Jaguar Land Rover Italia al Center for Advanced Studies e ...

Jaguar Land Rover - La strategia elettrica (anti ansia) del Giaguaro : Fare pace con lansia da ricarica, con ladattamento della rete elettrica e con gli altri aspetti tecnici e burocratici. lobiettivo fissato nellofferta della nuova Jaguar I-Pace, con buona pace di chi non ama le auto a elettroni. La vettura la conoscete già (per il "primo contatto" di Alessio Viola cliccate qui). Forse però è utile un breve ripasso. Ecco quindi una breve sintesi della EV400 AWD: due motori elettrici sincroni, trazione ...

Jaguar Land Rover - Pronti a lasciare il Regno Unito senza un accordo sulla Brexit : Jaguar e Land Rover sono due marchi sinonimo del Regno Unito e della grande tradizione automobilistica britannica. Eppure la Jaguar Land Rover Automotive, la società creata dai proprietaria indiani della Tata Motors per unire i due brand sotto un unico cappello, è pronta ad abbandonare il Paese e a chiudere le sue fabbriche per non dover affrontare le conseguenze della cosiddetta hard Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ...

AD Jaguar Land Rover : costretti a lasciare UK in caso di hard Brexit : In un'intervista rilasciata al Financial Times Ralf Speth, numero uno del produttore di auto Jaguar Land Rover, ha affermato che una eventuale hard Brexit costringerebbe il più grande produttore di ...

Jaguar Land Rover - la guida autonoma si avvicina" : 'Stiamo lavorando a fianco di eccezionali esperti di tutto il mondo automobilistico ed accademico - conclude Lee - e non vediamo l'ora di portare il progetto alla prossima fase di test.'

Jaguar Land Rover - Annunciati 15 miliardi di euro per l'elettrificazione : Nei prossimi tre anni, la Jaguar Land Rover aumenterà gli investimenti di circa un quarto nellelettrificazione di tutti i suoi modelli. Secondo il piano presentato agli azionisti, la Casa inglese, controllata dallindiana Tata, stanzierà complessivamente 13,5 miliardi di sterline (circa 15,3 miliardi di euro): si tratta di un aumento del 26% dai 10,7 miliardi di sterline utilizzati nel triennio precedente, fino a marzo 2018.Fuga dal diesel. ...

Jaguar Land Roveer Sponsor di Taobuk 2018 con Jaguar I-Pace : L’ottava edizione di Taobuk si avvale della patnership con Jaguar Jaguar Land Rover, il gruppo che rappresenta i due storici ed iconici brand automobilistici britannici, da sempre vicino al mondo della cultura, è, con Jaguar I-Pace main partner dell’ottava edizione di Taobuk, il Festival Internazionale del Libro, che si svolgerà a Taormina dal 23 al 27 giugno. Scrittori ed artisti di fama nazionale e internazionale si ritroveranno nella ...

Jaguar Land Rover - 3 parole e una app per salvare vite umane" : ... che ha tutto il potenziale per cambiare il volto delle comunità più isolate, in tutto il mondo, rendendole più raggiungibili. Abbiamo più di 40 programmi ad impatto sociale attivi che possono ...

Englandstar e Jaguar E-Pace per una serata speciale - … “Profumo - Spazio sensoriale” [+ Galleria] : Ieri, venerdì 1/06/2018, c’è stata una serata molto particolare per Jaguar. Il gruppo Englandstar ha voluto omaggiare la piccola del gruppo, la E-Pace con un appuntamento dedicato a chi il mondo Jaguar è abituato a frequentarlo, ma anche, per creare un’occasione, con il cucciolo di Giaguaro di iniziare una nuova avventura automobilistica. L’ambientazione era fuori degli schemi. Uno Spazio votato alla bellezza ...

Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano con il Progetto “Una Casa per crescere” : Una Casa per tornare ad essere donna e mamma è “Una Casa per crescere”: il nuovo Progetto di Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano E’ questo il nuovo Progetto avviato dalla comunità San Patrignano che vede Jaguar Land Rover Italia impegnata nell’opera di ristrutturazione di una delle casette interne al “villaggio” garantendo un intervento indispensabile per accogliere le tante mamme che chiedono aiuto per ritrovare, innanzitutto se stesse e ...

Jaguar Land Rover Italia diventa partner della Federazione Italiana Sport Equestri : Jaguar Land Rover Italia confermando il supporto alle discipline del mondo dell'equitazione, sigla un importante accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri, diventando sponsor delle gare del campionato...