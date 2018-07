Iulm | Canova | da Castione | nuovo rettore | «Ateneo in crescita grazie a un impegno

Università : Gianni Canova nuovo rettore Iulm : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Gianni Canova è il nuovo rettore dell’ Università Iulm . Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, già pro rettore vicario e preside della facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, succede a Mario Negri, alla guida dell’ateneo dal 2015. Eletto all’unanimità dal Consiglio di amministrazione riunitosi ieri, Canova entrerà in carica a decorrere dal primo novembre ...

Milano - Gianni Canova è rettore dello Iulm : primo docente di cinema in Italia a guidare un ateneo : "Per troppo tempo l'università è stata governata e programmata in funzione dei professori. È tempo che torni alla sua missione originaria: formare la classe dirigente di cui il Paese ha bisogno"