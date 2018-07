Italiano Trial a Barzio

Mediobanca - 10 giganti industriali tedeschi fatturano metà del Pil Italiano : Il giro d'affari dei primi 10 grandi gruppi tedeschi ha raggiunto nel 2017 gli 803 miliardi di euro, quasi la metà del Pil italiano. La loro capitalizzazione è superiore al valore dell'intera Borsa ...

Unesco - Ivrea promossa : è il 54esimo sito Italiano. 'La città della rivoluzione industriale di Olivetti' : 'Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti'. Lo ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - tre vittorie per i Talenti Azzurri FMI a Santa Fiora : Matteo Grattarola (TR1), Lorenzo Gandola (TR2) ed Andrea Gabutti (TR3 125) in trionfo nel terzo round del Campionato Italiano Trial Outdoor, buone performance espresse da Carlo Alberto Rabino, Valentino Feltrin e da Alex Brancati Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor disputatosi a Santa Fiora (Provincia di Grosseto) ha riaffermato la competitività dei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Matteo ...

Campionato Italiano Trial Outdoor : Grattarola si impone anche a Santa Fiora : Il ritorno del CITO a Santa Fiora premia nuovamente Matteo Grattarola (TR1), sempre più capo-classifica di Campionato. Interessanti verdetti nelle altre classi al via Spettacolo e grandi emozioni hanno caratterizzato il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor vissuto ad alta quota a Santa Fiora. Di ritorno nel calendario del tricolore a due anni di distanza dall’evento di successo vissuto nel 2016, la località ...

Campionato Italiano Trial Outdoor : Grattarola e Piardi in pole a Santa Fiora : Si apre il terzo round del Campionato Italiano Trial Outdoor con l’assegnazione delle pole position: Matteo Grattarola (TR1) e Sergio Piardi (TR2) si sono garantiti la miglior posizione di partenza per la gara La splendida cornice di Santa Fiora, località collocata nel versante grossetano del Monte Amiata, ha sancito il via ufficiale del terzo round 2018 del Campionato Italiano Trial Outdoor. La giornata del sabato, vissuta tra le ...

Moto – Il Campionato Italiano Trial Outdoor ritorna a Santa Fiora per il terzo round : Appuntamento ad alta quota per il Campionato Italiano Trial Outdoor: a Santa Fiora (GR) sul Monte Amiata di scena il terzo round con Matteo Grattarola riferimento della top class TR1, confronto aperto nelle altre classi in gara Per il terzo appuntamento stagionale il Campionato Italiano Trial Outdoor, nel fine settimana del 9-10 giugno, torna a Santa Fiora, località di montagna in Provincia di Grosseto, meta di un’edizione di successo ...