Italia | Ventura | ' Non accetterei più la panchina della Nazionale | non è il mio lavoro'

Lino Ventura - anti - divo Italiano da riscoprire : Francesco Mattana La storia di Lino Ventura, 1919-1987, è davvero particolare. È la storia di un attore che, nato a Parma e trasferitosi Oltralpe a sette anni, ha conquistato il cuore dei francesi al ...

“Viaggio Italia” alla conquista dell’Himalaya : sport - avventura e solidarietà a bordo di una carrozzina : Viaggio Italia, che da oggi si presenta con una nuova veste grafica attraverso il nuovo logo “Viaggio Italia around the world”, arriva in Ladakh, India. Territorio desertico di alta montagna, altitudine media 4000 metri, clima che per tutto l’anno oscilla tra il gelido e il fresco, il Ladakh è una terra difficile, remota, di confine, non adatta a tutti… ma ancora una volta Danilo Ragona e Luca Paiardi sono pronti a raccogliere la ...

A Pechino col pandino - il viaggio-avventura di tre giovani Italiani : "Se si vuole si può" : Quindicimila chilometri, un viaggio lungo quaranta giorni dalla Sicilia alla Cina a bordo di una vecchia Panda. E' la folle impresa di tre giovani siciliani, appassionati di viaggi, avventure e automobili, che partiranno il 20...

VENTURA PREMIATO CON IL PALLONE DI MARMO/ Video - l’ex ct dell’Italia : "Voglio tornare - ma non posso più..." : VENTURA PREMIATO con il PALLONE di MARMO, Video, l’ex commissario tecnico dell’Italia: “Bastava poco per andare ai Mondiali…”. Il premio consegnatogli da Giletti a Forte dei Marmi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:06:00 GMT)

Ventura premiato con il Pallone di Marmo/ Video - l’ex ct dell’Italia : “Bastava poco per andare ai Mondiali…” : Ventura premiato con il Pallone di Marmo, Video, l’ex commissario tecnico dell’Italia: “Bastava poco per andare ai Mondiali…”. Il premio consegnatogli da Giletti a Forte dei Marmi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Parte l’avventura dell’Italia di Mancini con l’Arabia Saudita : Balotelli out : Parte l’avventura dell’Italia di Mancini con l’Arabia Saudita: Balotelli out. Roberto Mancini fa il debutto sulla panchina azzurra in campo neutro, a The post Parte l’avventura dell’Italia di Mancini con l’Arabia Saudita: Balotelli out appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

MIDNIGHT CARAVAN : La nuova avventura grafica che ci porta in Italia : Gamera Interactive annuncia ufficialmente una nuova avventura grafica ambientata in Italia, si tratta di MIDNIGHT CARAVAN, la quale permetterà ai giocatori di plasmare a proprio piacimento l’andamento della storia a seconda delle scelte compiute nel corso della stessa. MIDNIGHT CARAVAN: La nuova avventura grafica Italiana In MIDNIGHT CARAVAN dovremo guidare una carovana, popolata da emarginati dalla società, in ...

Midnight Caravan è la nuova avventura grafica dello studio Italiano Gamera Interactive : Lo studio italiano Gamera Interactive ha annunciato oggi per PC, Xbox One e Switch Midnight Caravan, una nuova avventura grafica ambientata nel Risorgimento italiano dove i giocatori saranno costantemente messi alla prova con una serie di scelte morali molto difficili.In Midnight Caravan faremo parte di un convoglio, una carovana di fuggiaschi che viaggerà lungo tutto l'arco del nostro paese. Nel corso dell'avventura saremo messi di fronte a ...

Parte l’avventura dell’Italia di Mancini con l’Arabia Saudita : Balotelli out : Parte l’avventura dell’Italia di Mancini con l’Arabia Saudita: Balotelli out. Roberto Mancini fa il debutto sulla panchina azzurra in campo neutro, a The post Parte l’avventura dell’Italia di Mancini con l’Arabia Saudita: Balotelli out appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Nazionale - Tavecchio torna alla carica : “licenziare Ventura prima di Italia-Svezia? Se fossero stati soldi miei…” : L’ex presidente della Federazione è tornato a parlare della questione Ventura, ammettendo poi di seguire i Mondiali in Russia “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018“. LaPresse/Vince Paolo Gerace Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della ...

Il 30 giugno 2018 si conclude avventura del canale Fox Sports in Italia : Col termine del mese di giugno si concluderà l'avventura televisiva di Fox Sports Italia, nata nell'estate di cinque anni fa, per offrire e dare rilevanza in uno spazio televisivo nuovo ad una serie di discipline sportive europee ed oltreoceano che è presto diventato per tutti gli appassionati "la casa dei top players" del calcio internazionale. Nel corso degli ultimi anni il canale, diretto dalla sua fondazione da Fabio ...

Il 30 giugno 2018 si conclude avventura del canale Fox Sports in Italia : Col termine del mese di giugno si concluderà l'avventura televisiva di Fox Sports Italia, nata nell'estate di cinque anni fa, per offrire e dare rilevanza in uno spazio televisivo nuovo ad una serie di discipline sportive europee ed oltreoceano con il canale che è presto diventato per tutti gli appassionati "la casa dei top players" del calcio internazionale. Nel corso degli ultimi anni il canale, diretto nei primi anni Fabio ...

Ventura e il fallimento con l'Italia/ "Dopo la gara con la Spagna è partita una demolizione senza precedenti" : L'ex ct della nazionale italiana, Gian Piero Ventura, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, spiega il suo punto di vista sulla mancata qualificazione ai Mondiali in Russia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Italia - le verità di Ventura : 'Delegittimato dal sistema. Un errore non dimettermi' : Una realtà ormai nota da mesi dopo lo spareggio perso con la Svezia, ma che il popolo azzurro sta toccando con mano proprio in questi giorni in cui in Russia ha preso il via la Coppa del Mondo. ...