Italia | morto il grafico dei fumetti Luigi Corteggi | in arte Cortez

Italia : precipita da Cervino - morto polacco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria Italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

morto Sergio Marchionne - difensore del Gp d'Italia a Monza : morto Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato della Fiat aveva 66 anni. Il manager era ricoverato da diverse settimane nella clinica universitaria di Zurigo. È morto Sergio Marchionne, l'ex ...

“Mio figlio morto a 18 anni e mi trattate così”. Caterina - il dolore di una madre Italiana. Difficile non essere dalla sua parte : cosa sta succedendo : Aveva appena 18 anni Giuseppe Parrettasi, quando, a gennaio scorso, si è fatto scudo morendo innocentemente per mano del pregiudicato 56enne, Salvatore Gerace, arrestato più volte in passato per spaccio di droga, detenzione di armi illegali e rapina. Ha salvato la sua famiglia, la vita di sua madre e quella dei sui fratelli. Ora però è Caterina Villirillo, la madre del 18enne ha parlare. La donna ha scritto una lettera aperta in cui ...

Lutto nello sport Italiano : è morto l’ex calciatore. “Circostanze misteriose”. Lascia un bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

Migranti - Ong mostra foto di bimbo morto : “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Viminale e Salvini : “E’ una fake news” : Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Viminale e Salvini: “E’ una fake news” Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Viminale e Salvini: “E’ una fake news” Continua a leggere L'articolo Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da ...

Migranti - Ong mostra foto di bimbo morto : “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini : “Bugie - io tengo duro” : Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini: “Bugie, io tengo duro” Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini: “Bugie, io tengo duro” Continua a leggere L'articolo Migranti, Ong mostra foto di bimbo morto: “I libici sono assassini assoldati da Italia” | Salvini: ...

ADDIO A FRANCO MANDELLI : MORTO IL PAPÀ DELL'EMATOLOGIA ItaliaNA/ Ultime notizie : Grillo "vuoto incolmabile" : È MORTO FRANCO MANDELLI, luminare nella lotta contro leucemie: padre DELL'EMATOLOGIA italania, i protocolli usati in tutto il mondo. Fondatore dell'Ail, le Ultime notizie e la carriera(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:19:00 GMT)

È morto a 87 anni Franco Mandelli - il presidente dell’Associazione Italiana contro le leucemie (AIL) : È morto a Roma l’ematologo Franco Mandelli, fondatore nel 1969 dell’Associazione italiana contro le leucemie (AIL) e da allora suo presidente. Aveva 87 anni. L’annuncio della morte è stato dato dall’AIL su Facebook. Nella sua lunga carriera Mandelli aveva fatto The post È morto a 87 anni Franco Mandelli, il presidente dell’Associazione italiana contro le leucemie (AIL) appeared first on Il Post.

Franco Mandelli morto : si spegne a 87 anni il più importante ematologo Italiano : È morto oggi a Roma, all'età di 87 anni, Franco Mandelli, considerato il più importante ematologo italiano, fondatore dell'Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, di cui era presidente onorario, e della onlus Gimema. Ne dà notizia l'Ail sul suo profilo Facebook: "Addio al nostro Presidente Professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà.Anima ...

Tragedia sulla strada Italiana : Antonino è morto mentre faceva il suo lavoro. Lascia la moglie e due figli : Ancora sangue sulle strade italiane. La vittima è Antonino Modica, 55 anni, appuntato scelto dei carabinieri. È morto venerdì 13 luglio 2018 pomeriggio. Era accorso con una pattuglia della stazione carabinieri di Arquà Polesine (Rovigo) dopo la segnalazione di un’autocisterna che, per un guasto, stava sversando liquido sulla carreggiata, è stato travolto da un mezzo pesante ed è morto. È accaduto attorno alle 18.30 in Transpolesana, lungo ...

Pakistan : morto alpino Italiano durante scalata del Karakorum : Il capo di Stato Maggiore della Difesa ha inviato un messaggio di cordoglio ai familiari del militare e al capo di Stato Maggiore dell’Esercito in riferimento alla morte dell’alpino Maurizio Giordano, deceduto questa mattina mentre stava tentando l’ascensione alla cima del monte Gasherbrum IV sul versante Pakistano della catena del Karakorum: è precipitato da un seracco di ghiaccio ed a nulla sono valsi gli immediati tentativi ...

Moda Italiana in lutto : morto Carlo Benetton : Si è spento all’età di 74 anni Carlo Benetton, il più giovane dei 4 fratelli fondatori dell’omonima azienda di abbigliamento

Italia : morto Carlo Benetton - il più giovane dei quattro fratelli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve