Italia medaglia d' oro Mondiali Scherma 2018 Wuxi | tricolore sul tetto del mondo con il

Mondiali Scherma 2018 - sfuma l'ottava medaglia - ma l'Italia ha già vinto il medagliere : Rimane giusto da vedere di che metallo sarà la settima medaglia, quella che si giocherà la squadra del fioretto maschile, impegnata in finale contro i campioni del mondo degli Stati Uniti nell'ultima ...

Canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Torna Matteo Lodo. Almeno 3 punte da medaglia : Sono 47 i convocati dell’Italia per gli Europei di Canottaggio che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) dal 2 al 5 agosto all’interno della rassegna multisport degli European Championships (clicca qui per il programma completo). Confermatissimi i tre equipaggi che, in questa stagione, hanno dato spettacolo in Coppa del Mondo a Linz. Dopo anni di anonimato, l’Italia ha ritrovato ai massimi livelli una barca storica e di grande ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia ipoteca un’altra medaglia - le azzurre del fioretto in finale per l’oro contro gli USA : Il dream team composto da Volpi, Errigo, Mancini e Cini si giocheranno l’oro nel fioretto a squadre femminile contro gli Stati Uniti La penultima giornata di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018 porta in casa Italia la medaglia numero sei della spedizione azzurra. Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è infatti approdato alla finalissima che, alle 18.05 (le 12.05 in Italia su Rai Due) vedrà la sfida contro gli Stati Uniti, in ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro : Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29. Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due ...

Atletica - Europei 2018 : Elena Vallortigara da medaglia. E se arrivasse il record Italiano…. : Elena Vallortigara sarà la donna in più per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma tra un paio di settimane a Berlino. Fino a pochi mesi fa nessuno si aspettava che questa ragazza veneta potesse rappresentare una carta da medaglia per il Bel Paese durante la rassegna continentale, sembrava essere uscita dai radar dopo un’ottima carriera giovanile culminata con il terzo posto ai Mondiali juniores e youth tra 2007 ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia prenota la quarta medaglia - Alessio Foconi in semifinale nel fioretto maschile : L’atleta azzurro ha conquistato il pass per la semifinale battendo il francese Lefort, niente da fare per Avola e Garozzo L’Italia si assicura una quarta medaglia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. A conquistarla è Alessio Foconi che si qualifica per la semifinale nel fioretto individuale maschile grazie al successo per 15-8 sul francese Enzo Lefort. Eliminati ai quarti di finale Giorgio Avola, battuto 15-10 dallo spagnolo Carlos ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia prenota la prima medaglia nella spada femminile - Navarria in semifinale : La spadista azzurra affronterà in semifinale la sorprendente svizzera Luara Staehli, sicura comunque la prima medaglia per la Nazionale italiana L’Italia prenota la prima medaglia ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. L’ipoteca sul podio l’ha messa Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell’Esercito, salirà in pedana alle 19.50 (le 13.50 in Italia) per sfidare in semifinale la sorprendente ...

Navarria - prima medaglia per l'Italia : A fermare la sua corsa è stato però nel turno dei 16 il campione del Mondo 2017, l'ungherese Andras Szatmari che ha respinto sul 15-13 il tentativo di rimonta dell'azzurro. Luca Curatoli, infine, è ...

Mountain Bike – Campionato Italiano : Chiara Teocchi conquista il podio - medaglia di bronzo per la campionessa Under 23 Italiana : Nella gara maschile élite quinto e sesto posto per Colledani e Fontana, mentre tra le donne ottimo podio di Chiara Teocchi Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara Elite femminile del Campionato Italiano XCO disputata a Pila (Valle d’Aosta), sabato 21 luglio. La campionessa italiana Under 23 uscente ha chiuso a 2’40” dalla vincitrice Eva Lechner e a 1’29” dalla ...

Sitting volley - l’Italia stende l’Olanda e si guadagna il pass per la semifinale : le azzurre in corsa per una medaglia : Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ragazze di Amauri Ribeiro, vera e propria rivelazione di questa rassegna iridata A Rotterdam nel Campionato Mondiale di Sitting volley una straordinaria Italia ha battuto 3-2 (25-18, 20-25, 25-22, 22-25, 15-11) le padrone di casa olandesi, qualificandosi per le semifinali che valgono le medaglie. Un risultato che va al di là di ogni aspettativa quello ottenuto dalle ...

Scherma - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il fioretto guida la spedizione azzurra : Domani cominciano i Mondiali di Scherma a Wuxi. C’è grande attesa per l’Italia, che vuole riscattare un Europeo che l’ha vista subire il sorpasso nel medagliere dalla Russia. La squadra azzurra si presenta in terra cinese con grandi ambizioni e con la volontà di riprendersi il ruolo di miglior nazione al mondo, proprio come era successo nella passata stagione a Lipsia. Nella scorsa edizione l’Italia ha conquistato nove ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Italia d’argento nel K1 U23 maschile a squadre! Medaglia sfiorata nella gara junior : Arriva la seconda Medaglia azzurra ai Mondiali junior e Under 23 di Canoa slalom, iniziati oggi ad Ivrea. Dopo il bronzo nel K1 junior femminile, l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del K1 U23 maschile. Autori di questa impresa sono stati Marcello Beda, Davide Ghisetti Jakob Weger che hanno chiuso la finale con il tempo di 90.31, a 2.10 dalla Francia, completa il podio l’Austria con un ritardo di 3.50. Sfuma invece di un soffio la ...

Nuoto - verso gli Europei 2018 : le possibili carte da medaglia dell’Italia : Non è ancora l’Italia dei giovani, non è più solo l’Italia dei veterani. A Glasgow l’ItalNuoto prosegue il suo percorso di rinnovamento, poggiando sempre e comunque sulle basi solide degli atleti che hanno regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri nelle ultime stagioni. Due dei quattro atleti medagliati a livello individuale ai Mondiali di Budapest di un anno fa sembrano (o sono) fuori dai giochi in chiave medaglie ...

Atletica - Europei 2018 Berlino : le possibili carte da medaglia dell’Italia : Berlino 2018 è dietro l’angolo e l’Italia scalda i motori per una edizione degli Europei che potrebbe segnare il rilancio dell’Atletica italiana dopo anni di delusioni e medaglie con il contagocce anche a livello europeo. Il livello medio si è alzato, i risultati molto positivi ottenuti dagli azzurri nei campionati giovanili delle ultime stagioni si stanno piano piano trasformando in realtà interessanti anche a livello ...